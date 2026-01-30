Video: पिज्जा डिलीवरी करने लगा दोस्त, स्कूल की फीमेल दोस्त ने उड़ाया मजाक, वीडियो देख भड़के लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की सड़क पर अचानक अपनी स्कूल की दोस्त से मुलाकात हो जाती है. लड़की तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर देती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यह वही दोस्त है जो स्कूल में सबको पढ़ाई और मोटिवेशन की रील्स भेजता था, लेकिन अब डोमिनोज में डिलीवरी बॉय बन चुका है.

वीडियो में लड़की बार-बार तंज कसते हुए पूछती है, “कैसा फील कर रहे हो डोमिनोज वाले बनकर? स्कूल की याद आती है ना?” वह यह भी कहती है कि वह यह वीडियो अपने दूसरे दोस्तों को भेजेगी. लड़की हंसती रहती है, लेकिन शायद उसे एक पल के लिए भी यह एहसास नहीं होता कि किसी की मेहनत और संघर्ष का मजाक उड़ाना कितना गलत है. मेहनत करना या पिज्जा डिलीवर करना शर्म की बात नहीं है, बलकि किसी के हालात पर हंसना शर्मनाक है.

A pizza delivery boy met his school-time female friend on the road…

She started recording and mocked him: "You used to motivate everyone in school… and now you're delivering pizza?"



Then she said she’ll send the video to other friends too.



She laughed… but didn’t think for a… pic.twitter.com/hkSzH04O6x — Saffron Chargers (@SaffronChargers) January 29, 2026

लड़की के व्यवहार पर नाराजगी

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने लड़की के व्यवहार को गलत बताया. एक यूजर ने लिखा, “वह एक दोस्त के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक महिला के रूप में असफल रही.”

मेहनत करने वाला असली हीरो

एक दूसरे यूजर ने लड़के का समर्थन करते हुए लिखा, “यह एक हीरो है! आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं. कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. मैं आपको सम्मान देता हूँ.” एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, “एक लड़का अपने परिवार की जरूरतों के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि लड़की बेरोजगार होकर भी हंस रही है. लड़के परिवार के लिए त्याग करते हैं.”