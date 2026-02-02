Viral Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो कुछ सेकंड में लोगों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया है.

वीडियो में एक आदमी को देखा जा सकता है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर रेलवे पटरी पर फंसी गायों और बैलों को ट्रेन से बचा रहा है. यह नजारा साहस और इंसानियत की एक कड़ी मिसाल खड़ी कर देता है. यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि जानवरों की सुरक्षा और सड़क-रेलवे सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है.

THE MAN SAVED THE COWS AND BULLS FROM BEING HIT BY THE TRAIN. pic.twitter.com/YVXw0be6Hy — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 2, 2026

वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई गाय और बैल रेलवे पटरी पर फंसे हुए थे. ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में डर की वजह से दूसरों की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस आदमी ने तुरंत स्थिति को संभाला और एक-एक करके सभी जानवरों को पटरी से हटाना शुरू कर दिया है. वीडियो में उसकी फुर्ती और समझदारी साफ झलकती है, कि कैसे पटरी पर आते हुए ट्रेन से भिड़ने से पहले ही जानवरों को सही सलामत सुरक्षित जगहों पर ले जा रहा है.

रियल-लाइफ हीरो और जानवरों की सुरक्षा पर चर्चा

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही यूजर्स की प्रतिक्रियओं की बाढ़ सी आ गई है. एक यूजर ने लिखा, रियल-लाइफ हीरो. सभी केप्स दिखते नहीं हैं, कुछ लोग सिर्फ एक लाठी और ढेर सारी हिम्मत लेकर दूसरों की मदद करते हैं.

जबकि वहीं अन्य यूजर ने लिखा कि जिस देश में गायों की पूजा होती है, वहां हमारी गायें गंदगी में घूमती हैं और सुरक्षित नहीं हैं. जो लोग गायों को केवल दूध के लिए रखते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, वे सबसे खराब हैं. अगर आप पशुओं की देखभाल नहीं कर सकते तो उन्हें मुनाफे के लिए क्यों रखते हैं?