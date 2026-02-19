Thar Video: हाइवे पर साइन बोर्ड में घुसा दी थार! क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? जानिए

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक थार गाड़ी सीधे साइन बोर्ड में घुसी हुई दिखाई दे रही है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि यह कार NH-48 पर दिल्ली, गुड़गांव और जयपुर की ओर जा रही थी, हालांकि इस वायरल वीडियो की सच्चाई को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. कई लोग इसे देखकर हक्के-बक्के रह गए.

इस तरह के वायरल कारनामे थार मालिकों के कारों के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं, लेकिन वास्तविकता अलग हो सकती है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को @MeenaRamesh91 नामक यूजर ने पोस्ट किया है और कैप्शन मजाकिया अंदाज में लिखा है कि शायद यह थार गाड़ी जयपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन सीधे ही जयपुर पहुंचा दिया.

यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक थार गाड़ी है जो सीधे बोर्ड में घुसी हुई दिख रही है..!



वीडियो में देखकर लग रहा है यह NH 48 है जो दिल्ली गुड़गांव और जयपुर की तरफ जा रहा है..!



आजकल थार गाड़ी वालों के कारनामे ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं...!



शायद ये थार गाड़ी जयपुर की तरफ जा… pic.twitter.com/G3bDZQYIRz — Ramesh Meena (@MeenaRamesh91) February 18, 2026

एआई टूल Grok ने क्या बताया?

जब इस वायरल वीडियो के बारे में एक्स के एआई टूल Grok से पूछा गया तो उसने कहा, '' ये वीडियो NH-48 पर थार गाड़ी के साइनबोर्ड में फंसने का लगता है, लेकिन खोज से कोई असली घटना की पुष्टि नहीं मिली. तस्वीरें एडिटेड या AI जनरेटेड लगती हैं, क्योंकि फिजिक्स मैच नहीं करता. न्यूज में भी नहीं है, शायद वायरल जोक है.''

क्या है वीडियो की सच्चाई?

वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना का कोई समाचार या मीडिया रिपोर्ट्स में विवरण नहीं है. इससे लगता है कि यह वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर मजाक या मनोरंजन के लिए वायरल किया गया. वीडियो की असली घटना की पुष्टि नहीं होने के कारण इसे गंभीर रूप से सच मानना सही नहीं है.