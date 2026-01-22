Video: AI इनको नहीं... ये मजदूर AI को रिप्लेस कर देंगे! Skills देखकर चकराया लोगों का सिर

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चीनी फैक्ट्री कर्मचारी अपने काम करने के अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. वीडियो में यह दिखाया गया है कि कैसे वह शख्स बैरल फेंकने के अपने कौशल से हर किसी को हैरान कर देता है.

वीडियो में बताया गया है कि यह कर्मचारी बैरेल निर्माण फैक्ट्री में 19 वर्षों से काम कर रहा है. समय के साथ उसने बैरल फेंकने की कला को परिपूर्ण बना लिया है. हर बैरल लगभग 20 किलो का होता है, और वह इसे इतनी सटीकता से फेंकता है कि यह 20 मीटर से अधिक दूरी पर अपनी जगह पर पहुंच जाता है.

AI will not replace him, he will replace AI pic.twitter.com/YXU2jW6MKi — Gabbar (@Gabbar0099) January 21, 2026

वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया था, "AI इनको नहीं, ये मजदूर AI को रिप्लेस कर देंगे!"

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

यह वीडियो यह दिखाता है कि इंसान की हुनर और कौशल AI के मुकाबले कभी-कभी कैसे अद्भुत साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर मजदूर की इस कला को देखकर लोग चकित हैं और वीडियो देखते ही देखते तेजी से वायरल हो गया.

नेटिज़न्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा "बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति. " दूसरे ने मजाक में कहा "वह निश्चित रूप से फिज़िक्स की क्लास में पीछे बैठने वाला छात्र था." कई नेटिज़न्स ने तो यहां तक कहा कि "उसके बैरल में GPS है!"