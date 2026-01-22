70 की उम्र में बनाया पहला ब्लॉग, 48 घंटों में व्यूज 22 मिलियन पार, लोग बोले- उम्र सिर्फ एक नंबर

Uttar Pradesh Viral Video: उत्तर प्रदेश के 70 साल के विनोद कुमार नाम के एक बुजुर्ग ने सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा. उनका पहला वीडियो सिर्फ 48 घंटों में 22.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और नेटिज़न्स ने उन्हें प्यार और शुभकामनाएं दीं.

ज्यादातर लोग कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और विनोद कुमार ने इसे सच साबित कर दिया. जबकि कई लोग इस उम्र में धीरे-धीरे शांत जीवन बिताते हैं, उन्होंने अपने जीवन में खुशी पाने का नया तरीका खोजा. ब्लॉगिंग उनके लिए पेशा नहीं, बल्कि मनोरंजन और समय बिताने का तरीका है.

आज से पहले कभी नहीं बनाया था ब्लॉग

उम्र बढ़ने पर लोग बच्चों जैसे हो जाते हैं. इस बुजुर्ग के मामले में भी कुछ ऐसा ही है. 70 के दशक के इस बुजुर्ग ने बच्चों की मासूमियत के साथ अपना पहला ब्लॉग बनाया. उन्होंने अपने पहले वीडियो में कहा कि उन्होंने पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया. लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग को समय बिताने के एक तरीके के रूप में चुना है.

लोगों ने वीडियो को दिया खूब प्यार

वह पहली बार सोशल मीडिया पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं. वह शिष्टाचार को उस तरह से नहीं जानते हैं. विनोद कुमार ने सादगी से यह बात स्वीकार की है. उन्होंने खूबसूरती से कहा कि वह ब्लॉग बनाना नहीं जानते. उन्होंने पहले कभी नहीं बनाया. लेकिन कोशिश कर रहे हैं. बुजुर्ग की यही सादगी नेटिज़न्स का दिल जीत गई है और इसलिए विनोद कुमार के पहले ब्लॉग को केवल 48 घंटों में 22 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया. कमेंट बॉक्स में नेटिज़न्स का प्यार और शुभकामनाएं जमा हो गईं.