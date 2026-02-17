Video: "बाबर का बाप शिवाजी महाराज" यूपी बोर्ड इंटर की कॉपी में छात्र ने लिखी अजीब बातें, 100 रुपये रखकर मांगे नंबर

परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन का अहम पड़ाव होती है. यह केवल कागज पर लिखे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी की परीक्षा भी होती है. लेकिन जब कोई छात्र इस जिम्मेदारी को मजाक में बदल दे, तो यह केवल उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देता है. उत्तर प्रदेश में इंटरमिडिएट परीक्षा की एक उत्तरपुस्तिका से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सबको चौंका दिया. कॉपी चेकर जब मूल्यांकन के लिए उत्तरपुस्तिका खोलता है तो अंदर जो कुछ मिलता है, वह हैरान करने वाला है.

कॉपी में लिखा- ‘चल मेरी कॉपी गुरु के पास’

मामला यूपी बोर्ड इंटरमिडिएट परीक्षा का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो के मुताबिक जब परीक्षक ने कॉपी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था..‘चल मेरी कॉपी गुरु के पास, इच्छा होगी तो करेगा पास’. इसके साथ ही कॉपी में सौ रुपये का नोट भी रखा गया था. ऐसा प्रतीत होता है कि छात्र ने अच्छे नंबर पाने के लिए परीक्षक को प्रभावित करने की कोशिश की.

In UP, during Class 12 sociology exam



A student answer sheet had 100 Rs attached with Babur ka baap Shivaji and Jai Shree Ram written on it.



This is the level of Education in UP where young Mindset has more polarised narratives than academic knowledge.



What a Pity !! pic.twitter.com/NKcBJ2bWTI — Nehr_who? (@Nher_who) February 17, 2026

खुद ही दे दिए 100 में से 100 नंबर

हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई. छात्र ने कॉपी में खुद ही 100 में से 100 नंबर लिख दिए और उन्हें घेरा भी लगा दिया. यानी बिना उत्तर लिखे ही खुद को पूर्णांक दे डाले. इसके अलावा उत्तरपुस्तिका में ‘बाबर का बाप शिवाजी महाराज’, ‘जय श्री राम’ और ‘जय हनुमान’ जैसे वाक्य भी लिखे हुए थे. जबकि आगे की पूरी कॉपी लगभग खाली पड़ी थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं तो कुछ इसे शिक्षा व्यवस्था के प्रति लापरवाही बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इस तरह की हरकतें न केवल अनुशासनहीनता हैं बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आ सकती हैं. वीडियो को @Nher_who नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

