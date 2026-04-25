Police Viral Video: आपने अक्सर सोशल मीडिया पर हमारे देश की पुलिस फोर्स के वीडियो देखे होंगे. कई बार यह वीडियो जनता के मन में पुलिस के लिए भरोसा और बढ़ा देते हैं, तो कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर लोग को भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही वीडियो इन दिनों भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ हंसी भी उड़ा रहे हैं.

आमतौर पर पुलिस के मौजूदगी में आरोपी का बचकर निकलना मुश्किल माना जाता है, लेकिन इस वायरल वीडियो में जो नजारा दिखा उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए. वीडियो में एक आरोपी दो पुलिसकर्मी के बीच खड़ा नजर आता है, लेकिन अगले ही पल वह ऐसा चकमा देता है कि दोनों सिपाही देखते रह जाते हैं और वह मौके से फरार हो जाता है. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और यूजर्स पुलिस की काम करने की शैली पर जमकर तंज कस रहे हैं.



दो सिपाहियों को चकमा देखकर रफूचक्कर हुआ चोर



वायरल हो रही क्लिप में देखा जा सकता है कि एक शख्स को दो पुलिसकर्मी पकड़ कर खड़े हैं. ऐसा लगता है कि आरोपी पूरी तरह उनके कंट्रोल में है, लेकिन अचानक वह मौका देखकर दोनों के बीच से निकल जाता है और भाग खड़ा होता है. दरअसल पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर बाइक पर बीच में बैठा रहे होते हैं. जैसे ही एक पुलिसकर्मी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है बीच में से चोर दोनों सिपाहियों को चकमा देकर रफूचक्कर हो जाता है. चोर के भागने के बाद पुलिसकर्मियों के रिएक्शन बहुत धीमे नजर नजर आते हैं. वह उसे पकड़ने के लिए तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाते और इसी वजह से आरोपी आसानी से फरार हो जाता है.



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A criminal escaped b/w two cops and the police just stood there watching😭 pic.twitter.com/hmKh1ARwYg — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 24, 2026

यूजर्स ने लिए पुलिसकर्मियों के मजे



यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिस को ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा इतनी आसानी से भाग गया, ट्रेनिंग कहां से मिली है इन्हें. वहीं एक और यूजर लिखता है कि जरूर चोर जनरल केटेगरी से होगा और पुलिस वाले रिजर्वेशन कोटा से पास होंगे. वहीं एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कमेंट किया ऐसे ही होगा एनकाउंटर. एक और यूजर ने मजाक के अंदाज में लिखा पुलिस ऐसे खड़ी है जैसे चोर को खुद ही वापस आना हो. वहीं किसी ने लिखा 2G इंटरनेट भी इससे तेज चलता है. एक यूजर ने कहा पुलिस वाले एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यह यूट्यूब का ऐड स्किप नहीं कर सकते. एक यूजर ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कमेंट किया क्रिमिनल्स तो हमसे नहीं पकड़े जाएंगे, अगर किसी गरीब को रोड पर पीटना हो तो बताओ. एक और यूजर लिखता है पुलिस वाले से तो जल्दी से बाइक भी स्टार्ट नहीं हुई चोर को क्या खाक पकड़ेगा.

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