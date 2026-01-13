हरिद्वार हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा पाठ के लिए जाया करते हैं. इसी के साथ यहां हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी लगाया जाता है. 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ मेले से पहले हर की पौड़ी और कुंभ मेले क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने की एक मांग उठाई जा रही है. लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाली मांग के बीच हर की पौड़ी पर दो युवक शेखों वाला लिबास पहनते हुए टहलते दिखाई दिए जिन्हें देखने के लिए वहां भीड़ लग गई.

शेख वाली ड्रेस पहनकर हर की पौड़ी पर टहलते दिखे दो युवक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि दो युवक जिन्होंने शेखों वाली ड्रेस पहनी हुई है हर की पौड़ी पर घूम रहे हैं और लोग उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ में हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सऊदी और दुबई के शेखों वाली ड्रेस पहनकर ये युवक हर की पौड़ी पर घूमते हुए लोगों से बात कर रहे हैं. इन्हें देखने के लिए हर की पौड़ी पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग इनके साथ सेल्फी तक ले रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगे ऐसी की जा रही है मांग

आपको बता दें कि हर की पौड़ी सिर्फ एक घाट नहीं है. इसे हरिद्वार का आध्यात्मिक दिल माना जाता है. यहां किए जाने वाले अनुष्ठान, स्नान, गंगा आरती और पितृ तर्पण से मोक्ष मिलने की मान्यता है. कई धार्मिक समूहों के लिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना काफी ज्यादा जरूरी है, खास कर कुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान. हालांकि वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है जब वहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है.

यूजर्स ने लिए मजे, बोले वायरल होने का अच्छा तरीका है

वीडिय को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुस्लिम वेश में गैर मुस्लिम होंगे जरूर, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा. एक और यूजर ने लिखा...ये लोग रील बनाने के उद्देश्य से आए हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, विरोध जाहिर करने का तरीका वायरल हो गया है.

