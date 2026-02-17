Video: फुटपाथ बना क्लासरूम! सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाते दिखे कृष्ण, लोग बोले- सच में भगवान हैं

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को बहुत ही खामोशी से छू रहा है. यह वीडियो दक्षिण दिल्ली का है, जिसमें एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठकर बेघर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस प्रेरणादायक वीडियो में यह व्यक्ति बच्चों को धैर्यपूर्वक पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, बिना किसी दिखावे के.

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, जब दुनिया भाग रही है, कुछ लोग रुककर दया फैलाने का काम चुनते हैं. वीडियो शेख सराय, दक्षिण दिल्ली में शूट किया गया है. एक व्यक्ति बेघर बच्चों को पढ़ा रहा है...ना प्रसिद्धि के लिए, ना तालियों के लिए, बल्कि सिर्फ़ इंसानियत के लिए. ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दया अभी भी मौजूद है.

View this post on Instagram A post shared by 🔱अंशु कुमार (@_anshukumar_0l0)

कैप्शन में आगे लिखा गया, हम आप पर गर्व महसूस करते हैं, सर. और इस कभी-कभी स्वार्थी दुनिया की ओर से धन्यवाद. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक कृष्ण कुमार ने कमेंट सेक्शन में लिखा, शिक्षा हर किसी का अधिकार है. कुछ यूजर्स ने उन्हें पहचाना भी, एक ने लिखा कि वह उनके दसवीं कक्षा के शिक्षक थे. मैं हमेशा याद रखूंगा कि वह कितने दयालु और सहायक थे.

यूजर्स की दिल छू लेने वाली टिप्पणियां

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. इस वीडियो को 110,000 लाइक्स मिले. लोगों ने कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति की तारीफ की, जिसने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद की.

एक यूजर ने लिखा, एक सच्चे सज्जन बिना कुछ लिए शिक्षा दे रहे हैं. यह कृष्ण भगवान है. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई हर नजरिए से धनी हैं. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, इस तरह से बदलाव शुरू होता है-एक व्यक्ति, एक पल, एक देखभाल का कार्य. एक मजबूत राष्ट्र केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सहानुभूति से भी बनता है.