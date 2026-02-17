हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: फुटपाथ बना क्लासरूम! सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाते दिखे कृष्ण, लोग बोले- सच में भगवान हैं

Video: फुटपाथ बना क्लासरूम! सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाते दिखे कृष्ण, लोग बोले- सच में भगवान हैं

दिल्ली में कृष्ण नाम का एक शख्स फुटपाथ पर बेघर बच्चों को पढ़ाता दिखाई दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यह प्रेरणादायक वीडियो इंसानियत और दया की मिसाल प्रस्तुत करता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Preferred Sources

Viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को बहुत ही खामोशी से छू रहा है. यह वीडियो दक्षिण दिल्ली का है, जिसमें एक व्यक्ति फुटपाथ पर बैठकर बेघर बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है. इंस्टाग्राम पर साझा किए गए इस प्रेरणादायक वीडियो में यह व्यक्ति बच्चों को धैर्यपूर्वक पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है, बिना किसी दिखावे के. 

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, जब दुनिया भाग रही है, कुछ लोग रुककर दया फैलाने का काम चुनते हैं. वीडियो शेख सराय, दक्षिण दिल्ली में शूट किया गया है. एक व्यक्ति बेघर बच्चों को पढ़ा रहा है...ना प्रसिद्धि के लिए, ना तालियों के लिए, बल्कि सिर्फ़ इंसानियत के लिए. ऐसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि दया अभी भी मौजूद है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 🔱अंशु कुमार (@_anshukumar_0l0)

कैप्शन में आगे लिखा गया, हम आप पर गर्व महसूस करते हैं, सर. और इस कभी-कभी स्वार्थी दुनिया की ओर से धन्यवाद. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक कृष्ण कुमार ने कमेंट सेक्शन में लिखा, शिक्षा हर किसी का अधिकार है. कुछ यूजर्स ने उन्हें पहचाना भी, एक ने लिखा कि वह उनके दसवीं कक्षा के शिक्षक थे. मैं हमेशा याद रखूंगा कि वह कितने दयालु और सहायक थे.

यूजर्स की दिल छू लेने वाली टिप्पणियां

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. इस वीडियो को 110,000 लाइक्स मिले. लोगों ने कमेंट सेक्शन में उस व्यक्ति की तारीफ की, जिसने अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर जरूरतमंदों की मदद की.

एक यूजर ने लिखा, एक सच्चे सज्जन बिना कुछ लिए शिक्षा दे रहे हैं. यह कृष्ण भगवान है. दूसरे यूजर ने लिखा, भाई हर नजरिए से धनी हैं. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, इस तरह से बदलाव शुरू होता है-एक व्यक्ति, एक पल, एक देखभाल का कार्य. एक मजबूत राष्ट्र केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सहानुभूति से भी बनता है.

Published at : 17 Feb 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
South Delhi Viral Videos Trending Videos DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: फुटपाथ बना क्लासरूम! सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाते दिखे कृष्ण, लोग बोले- सच में भगवान हैं
Video: फुटपाथ बना क्लासरूम! सड़क किनारे बच्चों को पढ़ाते दिखे कृष्ण, लोग बोले- सच में भगवान हैं
ट्रेंडिंग
Video: मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी! महिला डॉक्टर ने 30 मिनट तक दिया CPR, हारती सांसों में फूंकी जान
Video: मौत के मुंह से खींच लाई जिंदगी! महिला डॉक्टर ने 30 मिनट तक दिया CPR, हारती सांसों में फूंकी जान
ट्रेंडिंग
Video: फोन पर बात कर रही महिला पर झपट पड़ा कुत्ता, नीचे गिराया, कई जगह काटा... देखें वीडियो
Video: फोन पर बात कर रही महिला पर झपट पड़ा कुत्ता, नीचे गिराया, कई जगह काटा... देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
पलटा दी किस्मत! टीचर की नौकरी छोड़ महिला बेचने लगी ताबूत, अब सालाना कमाती है 50 करोड़ रुपए
पलटा दी किस्मत! टीचर की नौकरी छोड़ महिला बेचने लगी ताबूत, अब सालाना कमाती है 50 करोड़ रुपए
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Gold Silver Price Crash In Russia: क्या सस्ता होगा सोना? Putin के फैसले से बदलेगा खेल! |ABPLIVE
Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget