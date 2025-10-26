हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछठ पर घर जा रहा स्पाइडर मैन... ट्रेन की बोगी में मकड़ी की तरह लटका मिला शख्स , वीडियो वायरल

छठ पर घर जा रहा स्पाइडर मैन... ट्रेन की बोगी में मकड़ी की तरह लटका मिला शख्स , वीडियो वायरल

छठ पूजा पर घर जाने के लिए बेताब ये शख्स ट्रेन में जगह न मिलने पर स्पाइडरमैन बन गया और ट्रेन की जाली से जा चिपका. इसके बाद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 26 Oct 2025 01:10 PM (IST)
सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल किसी चीज को वायरल होने में सिर्फ एक रात का समय लगता है और देखते ही देखते वो ट्रेडिंग बन जाती है. कुछ लोग क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अपने अतरंगी कारनामों से खुद ही वायरल हो जाते हैं. अनजाने में की गई एक हरकत कैसे आपको सुर्खियों में ला सकती है इस बात को आप ये वीडियो देखने के बाद बेहतर समझेंगे.

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आपने स्पाइडर मैन होमकमिंग तो जरूर देखी होगी. ऐसे में अब इसका इंडियन वर्जन देखने को मिला है, जिसमें स्पाइडर मैन इंडियन रेलवे में ट्रेन की जाली से चिपका दिखाई दिया. इस वीडियो को X पर Nishant नाम के यूजर ने शेयर किया, जिसपर लोगों ने ऐसे मजेदार कॉमेंट्स किए की इन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

ट्रेन में दिखा इंडियन स्पाइडरमैन 

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडियन रेलवेज के जनरल डिब्बे में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, जिसके चलते खड़े होने तक की जगह नहीं दिख रही है. इसलिए कुछ लोग गेट के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग बेहद कम जगह में एडजस्ट कर रहे हैं. ऐसे में एक महाशय छठ पर घर जाने के लिए इतने बेताब थे कि उनके अंदर का स्पाइडरमैन खुद को रोक नहीं पाया और वो ट्रेन के अंदर ऊपर जाली पर जाकर चिपक गए. वीडियो में एक छोटा लड़का भी देखा जा सकता है, जो दूसरी तरफ ऊपर जाली पर किसी बैग की तरह लटका हुआ है. ट्रेन में मौजूद कुछ लोग इन्हें देखकर हैरान दिखाई दिए तो कुछ हस्ते हुए नजर आ रहे हैं.

कॉमेंट्स पढ़कर हंसते रह जाएंगे 

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इसपर कॉमेंट्स और रिएक्शंस देने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा कि जाते-जाते बस मैन बचेगा और स्पाइडर टूट जाएगा तो दूसरे ने इस शख्स को बिहारी स्पाइडरमैन को टाइटल दे डाला. ज्यादातर लोगों ने इस शख्स के लिए स्पाइडरमैन होमकमिंग नाम दे दिया. कई लोग इस वीडियो को देखकर बस हस्ते ही रह गए और कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ लाफिंग इमोजी नजर आ रहे हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 01:10 PM (IST)
