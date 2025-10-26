छठ पर घर जा रहा स्पाइडर मैन... ट्रेन की बोगी में मकड़ी की तरह लटका मिला शख्स , वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के इस दौर में आजकल किसी चीज को वायरल होने में सिर्फ एक रात का समय लगता है और देखते ही देखते वो ट्रेडिंग बन जाती है. कुछ लोग क्रिएटिविटी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अपने अतरंगी कारनामों से खुद ही वायरल हो जाते हैं. अनजाने में की गई एक हरकत कैसे आपको सुर्खियों में ला सकती है इस बात को आप ये वीडियो देखने के बाद बेहतर समझेंगे.

कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. आपने स्पाइडर मैन होमकमिंग तो जरूर देखी होगी. ऐसे में अब इसका इंडियन वर्जन देखने को मिला है, जिसमें स्पाइडर मैन इंडियन रेलवे में ट्रेन की जाली से चिपका दिखाई दिया. इस वीडियो को X पर Nishant नाम के यूजर ने शेयर किया, जिसपर लोगों ने ऐसे मजेदार कॉमेंट्स किए की इन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

ट्रेन में दिखा इंडियन स्पाइडरमैन

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडियन रेलवेज के जनरल डिब्बे में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है, जिसके चलते खड़े होने तक की जगह नहीं दिख रही है. इसलिए कुछ लोग गेट के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं तो कुछ लोग बेहद कम जगह में एडजस्ट कर रहे हैं. ऐसे में एक महाशय छठ पर घर जाने के लिए इतने बेताब थे कि उनके अंदर का स्पाइडरमैन खुद को रोक नहीं पाया और वो ट्रेन के अंदर ऊपर जाली पर जाकर चिपक गए. वीडियो में एक छोटा लड़का भी देखा जा सकता है, जो दूसरी तरफ ऊपर जाली पर किसी बैग की तरह लटका हुआ है. ट्रेन में मौजूद कुछ लोग इन्हें देखकर हैरान दिखाई दिए तो कुछ हस्ते हुए नजर आ रहे हैं.

कॉमेंट्स पढ़कर हंसते रह जाएंगे

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इसपर कॉमेंट्स और रिएक्शंस देने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा कि जाते-जाते बस मैन बचेगा और स्पाइडर टूट जाएगा तो दूसरे ने इस शख्स को बिहारी स्पाइडरमैन को टाइटल दे डाला. ज्यादातर लोगों ने इस शख्स के लिए स्पाइडरमैन होमकमिंग नाम दे दिया. कई लोग इस वीडियो को देखकर बस हस्ते ही रह गए और कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ लाफिंग इमोजी नजर आ रहे हैं.