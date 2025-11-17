हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 5 रुपये के लिए मैनेजर ने की पैंट्री वाले की पिटाई! बाल नोचे, लात मारी और जमकर बरसाए चांटे- वीडियो वायरल

वीडियो में मैनेजर कभी उसके बाल पकड़कर खींचता है, कभी लगातार चांटे मारता है और कभी लात जमाता है. लेकिन इस पिटाई की वजह आखिर है क्या? आइए आपको वीडियो दिखाते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 17 Nov 2025 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर किसी का खून खौल जाए. रेलवे की ट्रेनों में चलने वाली पेंट्री कार को अक्सर लोग अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर सुरक्षित समझते हैं, लेकिन इस वीडियो ने उस सुरक्षित छवि को एक झटके में तोड़ दिया है. क्लिप में एक पेंट्री मैनेजर अपने ही कर्मचारी के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार करता दिखता है, उसने लोगों को गुस्से से भर दिया है. वीडियो में मैनेजर कभी उसके बाल पकड़कर खींचता है, कभी लगातार चांटे मारता है और कभी लात जमाता है. लेकिन इस पिटाई की वजह आखिर है क्या? आइए आपको वीडियो दिखाते हैं जिसके बाद आपके सारे शक दूर हो जाएंगे.

पैंट्री मैनेजर ने की केटरिंग कर्मचारी की पिटाई!

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो ट्रेन की पेंट्री कार के भीतर की वास्तविकता को सामने लाता है. वीडियो में दिखाई देता है कि एक पेंट्री मैनेजर अपने जूनियर कर्मचारी को जमीन पर बैठाकर बेरहमी से पीट रहा है. मारपीट का क्रम धीमा होने के बजाय लगातार बढ़ता जाता है. मैनेजर कभी उसके बाल पकड़ता है, कभी कॉलर जोर से खींचता है और कई बार थप्पड़ व लातों की बारिश करता है. कर्मचारी बार-बार हाथ जोड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर की हरकतें रुकने का नाम नहीं लेती.

मना करते रहे लोग पीटता रहा मैनेजर

घटना के दौरान वीडियो बना रहे शख्स की आवाज साफ सुनाई देती है. वह मैनेजर से बार-बार कहता है कि मारिए मत, गलती हो गई होगी, लेकिन उसे पीटना सही तरीका नहीं है. इसके बावजूद मैनेजर अपने गुस्से में इतना डूबा हुआ नजर आता है कि किसी की भी नहीं सुनता. इंटरनल प्रोटोकॉल और प्रोफेशनल व्यवहार को पूरी तरह भूलकर वह सिर्फ बदसलूकी और हिंसा में उतर जाता है.

25 हजार रुपये फाइन को लेकर पीटा!

वीडियो में मैनेजर का गुस्सा पांच रुपये की ओवरचार्जिंग को लेकर बताया जाता है. वह चिल्लाता है कि कर्मचारी की इस हरकत की वजह से कंपनी पर 25 हजार रुपये का फाइन लगेगा. लेकिन जिस तरह की हिंसा वीडियो में दिख रही है, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं मानी जा सकती. वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स दो भागों में बंट गए हैं.

दो हिस्सों में बंटे यूजर्स

वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओवर चार्जिंग किया होगा अब फाइन से बचने के लिए दोनों ड्रामा कर रहे हैं. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह से पीटना गलत है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लोग हमेशा ही ओवर चार्जिंग करते हैं.

Published at : 17 Nov 2025 09:23 PM (IST)
