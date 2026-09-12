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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीमा हैदर के 6 बच्चों ने एक साथ खिंचवाई फोटो- सामने आई परिवार की प्यारी तस्वीर

सीमा हैदर के 6 बच्चों ने एक साथ खिंचवाई फोटो- सामने आई परिवार की प्यारी तस्वीर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में सीमा हैदर और सचिन मीणा अपने छह बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं. सभी एक साथ कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं और परिवार का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की जिंदगी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. ग्रेटर नोएडा में अपने पति सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा हैदर की एक तस्वीर इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. वायरल तस्वीर में सीमा और सचिन के साथ उनके सभी छह बच्चे एक साथ नजर आ रहे हैं. तस्वीर में नजर आ रहा यह बड़ा परिवार लोगों को काफी प्यारा लग रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर्स इस फैमिली मोमेंट को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. खास बात यह है कि सीमा के पाकिस्तान से आए चार बच्चे उनके पहले पति गुलाम हैदर के हैं, जबकि सीमा और सचिन मीणा के दो बच्चे भी इस परिवार का हिस्सा हैं.

एक फ्रेम में नजर आया पूरा परिवार

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में सीमा हैदर और सचिन मीणा अपने छह बच्चों के साथ दिखाई दे रहे हैं. सभी एक साथ कैमरे के सामने नजर आ रहे हैं और परिवार का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है. तस्वीर सामने आने के बाद कई यूजर्स का ध्यान इस बात पर भी गया कि एक ही फ्रेम में सीमा और सचिन के साथ उनके सभी बच्चे नजर आ रहे हैं.

सीमा हैदर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करती रहती हैं. ऐसे में परिवार की यह तस्वीर सामने आते ही लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई. कई लोग इसे सीमा और सचिन की जिंदगी के एक खूबसूरत पारिवारिक पल के तौर पर देख रहे हैं.

चार बच्चे पाकिस्तान से आए थे भारत

सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. पाकिस्तान की रहने वाली सीमा अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थीं. उनके इन चार बच्चों के पिता गुलाम हैदर हैं. भारत आने के बाद सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहने लगीं.

सीमा और सचिन की कहानी सोशल मीडिया पर पहले भी खूब सुर्खियां बटोर चुकी है. दोनों की मुलाकात और फिर साथ रहने का फैसला लंबे समय तक चर्चा में रहा. अब जब दोनों अपने परिवार के साथ नजर आते हैं तो सोशल मीडिया पर लोगों की दिलचस्पी फिर बढ़ जाती है.

सीमा और सचिन के भी हैं दो बच्चे

वायरल तस्वीर को लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार में छह बच्चे नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी बच्चों के पिता एक ही नहीं हैं. सीमा के पाकिस्तान से आए चार बच्चे गुलाम हैदर के हैं, जबकि सीमा और सचिन मीणा के दो बच्चे भी हैं.

यानी तस्वीर में सीमा के पुराने और मौजूदा रिश्ते से जुड़े बच्चों के साथ पूरा परिवार एक साथ दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि यह तस्वीर सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है. परिवार की यह तस्वीर देखने के बाद लोग इसे सीमा की मौजूदा जिंदगी की एक झलक के तौर पर देख रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- प्यारी फैमिली

तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग पूरे परिवार को देखकर प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं तो कुछ यूजर्स बच्चों की मासूमियत की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का ध्यान इस बात पर भी है कि तस्वीर में सभी बच्चे एक साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अक्सर सीमा हैदर और सचिन मीणा की निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं. कभी उनके वीडियो वायरल होते हैं तो कभी परिवार से जुड़ी तस्वीरें लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती हैं. इस बार भी एक तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल बढ़ा दी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 05:55 PM (IST)
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