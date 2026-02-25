BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन

BMC ने इस साल के लिए 80952.56 करोड़ का बजट पेश किया है. पिछले साल के 74427 करोड़ के मुकाबले इस साल का बजट 6525 करोड़ रुपये ज्यादा है. BMC हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 7 हज़ार 456 करोड़ का प्रावधान किया गया है. BEST के लिए 1 हज़ार करोड़ दिए गए हैं. फेरीवालों को QR कोड बेस्ड सर्टिफिकेट देने का प्रोसेस शुरू होगा. अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स लागू होगा. वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोड के लिए 4 हज़ार करोड़ का प्रोविजन किया गया.

म्युनिसिपल हॉस्पिटल के लिए 1 हजार 62 करोड़

इसके अलावे गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 2 हज़ार 650 करोड़ और म्युनिसिपल हॉस्पिटल के लिए 1 हज़ार 62 करोड़ का प्रोविजन किया गया. 40*40 से बड़े साइज के विज्ञापन वाले बोर्ड बैन किए गए. फुटपाथ और छतों पर विज्ञापन लगाने पर रोक की घोषणा की गई है. BMC का राज्य सरकार पर कुल बकाया 10948.58 करोड़ रुपये है.

पिछले के मुकाबले इस बार का बजट 8.77 फीसदी ज्यादा

बुधवार (25 फरवरी) को पेश 2026-27 का बजट 2025-26 के मुकाबले 8.77 फीसदी ज्यादा है. बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी ने बजट पेश किया. पूंजीगत व्यय के लिए 48164.28 करोड़ रुपये तय किए गए हैं. यह राशि 2025-26 के मुकाबले 11.59 फीसदी ज्यादा है.

राजश्री शिरोडकर ने क्या कहा?

बीएमसी की एजुकेशन डिपार्टमेंट की अध्यक्ष राजश्री शिरोडकर ने कहा कि छात्रों का विकास कैसे हो, इस पर हमने पूरा लक्ष्य केंद्रित किया है. खेल के लिए, डांस के लिए, ड्रॉइंग के लिए हो, साइंस लैब, लाइब्रेरी हो इसके लिए हमने पूरा प्रावधान किया है. AI को ध्यान में रखते हुए भी हम काम करेंगे.

राजस्व व्यय 32698.44 करोड़ रुपये प्रस्तावित

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व व्यय 32698.44 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2025-26 के 28257.91 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से लगभग 15.71 फीसदी अधिक है. बजट में अनुमानित राजस्व आय 51510.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो सालाना आधार पर 19.35 फीसदी अधिक है। संपत्ति कर राजस्व, जो बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में एक है, 2026-27 के लिए 7000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो 2025-26 में 6200 करोड़ रुपये था.