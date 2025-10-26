सोशल मीडिया पर आए दिन जंगल सफारी से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने इंटरनेट पर दहशत फैला दी है. वीडियो इतना रोमांचक और डरावना है कि देखने वालों की रूह कांप जाए. दरअसल, यह वीडियो एक टाइगर सफारी के दौरान का है, जहां पर्यटकों को अचानक ऐसा अनुभव हुआ जो शायद वे जिंदगीभर नहीं भूल पाएंगे. जंगल की सैर करते हुए पर्यटकों की ओपन जीप के पीछे अचानक एक बाघ दौड़ पड़ता है. उसकी दहाड़ इतनी भयानक होती है कि कैमरा पकड़े लोगों के हाथ तक कांपने लगते हैं.

जंगल सफारी के दौरान टाइगर ने किया पर्यटकों की जीप पर हमला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पर्यटक खुले जंगल में सफारी पर निकले हैं. सूरज की हल्की रोशनी में जीप धीरे-धीरे जंगल के बीचोंबीच आगे बढ़ रही होती है. कैमरा पीछे की ओर मुड़ा है ताकि आसपास का नजारा रिकॉर्ड किया जा सके. तभी अचानक पीछे की झाड़ियों में हलचल होती है और अगली ही पल एक विशालकाय बाघ तेजी से जीप की तरफ दौड़ पड़ता है. बाघ की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठती है और पर्यटकों की सांसें थम जाती हैं.

बड़ी मुश्किल से बची जान!

ड्राइवर तुरंत रफ्तार बढ़ा देता है. कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि बाघ अपनी पूरी ताकत से जीप के पीछे दौड़ रहा है, उसकी नजरें सीधे सवारियों पर टिकी हैं. कुछ सेकंड तक ऐसा लगता है जैसे वह जीप तक पहुंच जाएगा, लेकिन ड्राइवर जीप को स्पीड में लेकर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद बाघ झाड़ियों की ओर लौट जाता है.

यूजर्स भी कांप उठे

वीडियो को Hello Ranthambhore National park नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...कुछ देर के लिए मेरा कलेजा मुंह को आ गया था. एक और यूजर ने लिखा...वैसे तो दिखता नहीं, जब दिखा तो हिला डाला. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...खतरनाक मंजर, देखकर दिल कांप उठा.

