गोल गप्पे वाले ने 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोल गप्पे, सड़क पर धरने पर बैठ गई महिला, देखें वीडियो

गोल गप्पे वाले ने 20 रुपये में 6 की जगह खिलाए 4 गोल गप्पे, सड़क पर धरने पर बैठ गई महिला, देखें वीडियो

ऐसी ही एक मजेदार और हैरान कर देने वाली घटना इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. इस बार मामला एक महिला और उसके पसंदीदा स्ट्रीट फूड गोलगप्पे का है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Sep 2025 09:30 AM (IST)

सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां हर दिन कुछ न कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिल जाता है. कभी कोई वीडियो हमें हंसने पर मजबूर कर देता है, तो कभी कोई घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं. कई बार कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो नॉर्मल सी लगती हैं लेकिन उनका तरीका इतना अलग और अनोखा होता है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं. 

ऐसी ही एक मजेदार और हैरान कर देने वाली घटना इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. इस बार मामला एक महिला और उसके पसंदीदा स्ट्रीट फूड गोलगप्पे का है. गोलगप्पे खाने को लेकर जो विवाद हुआ, उसने लोगों का खूब ध्यान खींचा और अब हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

हाल ही में एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे यूजर @SachinGuptaUP ने शेयर किया है. वीडियो में एक महिला सड़क के बीचों-बीच धरने पर बैठी नजर आती है.  आसपास के लोग हैरानी से उसे देख रहे हैं, लेकिन महिला अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है.  

वीडियो के साथ जो जानकारी दी गई है, वह और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है. बताया गया है कि यह घटना गुजरात के वडोदरा शहर की है, जहां सूरसागर इलाके में एक पानीपुरी वाले से महिला की कहासुनी हो गई. महिला का आरोप है कि उसने 20 रुपये देकर 6 गोलगप्पे  की डिमांड की थी, लेकिन ठेले वाले ने सिर्फ 4 ही दिए. बस फिर महिला गुस्से से भड़क गई और सड़क के बीचों-बीच बैठकर धरना देने लगी. इस वीडियो के वायरल होते ही लोग इस पर मजेदार कमेंट्स करने लगे. 

यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स

वीडियो के वायरल होते ही लोग इस पर मजेदार कमेंट्स करने लगे.कुछ लोगों ने इसे चटोरी दीदी का धरना बताया, तो कुछ ने इसे फालतू ड्रामा कहकर नजरअंदाज किया. एक यूजर ने लिखा, भूख बड़ी चीज है भाई, दूसरे ने कहा, गोलगप्पों के लिए धरना? वाह दीदी, आपने तो क्रांति कर दी, वहीं किसी ने मजाक में लिखा, अब गोलगप्पे के लिए भी RTI डालनी पड़ेगी क्या, वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और यह तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. 

Published at : 21 Sep 2025 09:30 AM (IST)
