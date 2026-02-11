Video: गोद में मासूम और सामने यमराज! बेकाबू थार से बचने के लिए बच्चे को लेकर कूदी जांबाज मां

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है. यह घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से सामने आई है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक थार गाड़ी का ड्राइवर सड़क पर चल रहे एक ऑटो को बेरहमी से घसीटता हुआ ले जा रहा है. यह दृश्य इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वाले यूजर्स के रोंगटे खड़े हो गए.

वीडियो में आगे जो दिखाई देता है, वह और भी ज्यादा चिंता का कारण बनता है. ऑटो में बैठी एक महिला अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुई थी. थार ड्राइवर की लापरवाही और आक्रामक ड्राइविंग से महिला और बच्चे की जान खतरे में पड़ गई. इसी दौरान महिला ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत का परिचय देते हुए चलती ऑटो से कूदकर खुद को और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

यूपी | कुशीनगर जिले में ब्लैक थार ने एक ऑटो को घसीटा, गोद में बच्चा लेकर ऑटो से कूदी महिला ने किसी तरह जान बचाई !!



अब हर जिले में थार प्रेमियों की काउंसिलिंग की जरूरत प्रतीत हो रही है। pic.twitter.com/pP9eOFE4a1 — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) February 11, 2026

महिला की सूझबूझ ने कैसे बचाई जान

सीसीटीवी में देखा गया कि जैसे ही थार ने ऑटो को खींचना शुरू किया, महिला ने तुरंत हालात को समझा और बच्चे को अपने पास पकड़कर ऑटो से कूद गई. इस साहसिक कदम की वजह से न केवल बच्चे की जान बची, बल्कि महिला खुद भी सुरक्षित रही.

महिला की बहादुरी की तारीफ

एक यूजर ने लिखा, “महिला की समझदारी और हिम्मत ने उसे असली हीरो बना दिया. अगर उसने तुरंत ऐसा फैसला नहीं लिया होता, तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था.” एक अन्य यूजर ने कहा, “यह वीडियो दिखाता है कि सड़क पर सावधानी और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है. थार ड्राइवर की लापरवाही सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन सकती है. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.