कभी-कभी लोग बोरियत में क्या-क्या कर बैठते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. लेकिन थाईलैंड से सामने आई यह खबर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. यहां एक युवक ने सिर्फ टाइमपास और “मस्ती” के लिए पूरे जंगल में आग लगा दी. जी हां, सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने जो वजह बताई, उसने पुलिस से लेकर सोशल मीडिया तक सबको चौंका दिया. अब यह मामला इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार के साथ-साथ गुस्से भरे रिएक्शन भी दे रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, थाईलैंड के फित्सानुलोक प्रांत के काएंग हाट ओई जंगल में बार-बार आग लगने की घटनाएं हो रही थीं. इसी के बाद वन रेंजर्स गश्त पर थे और उन्हें एक संदिग्ध युवक मिला. युवक के पास लाइटर था और वह अपनी मौजूदगी का कोई सही कारण नहीं बता पाया. इसके बाद उसे पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

पहले से ही परेशान है थाईलैंड

गौर करने वाली बात यह है कि थाईलैंड पहले से ही जंगल की आग की समस्या से जूझ रहा है. कई बार ये आग प्राकृतिक कारणों से लगती है, तो कई बार इंसानी लापरवाही से. लेकिन सिर्फ “मस्ती” के लिए जंगल में आग लगाना बेहद खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना हरकत मानी जा रही है.

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सोशल मीडिया रिएक्शन

जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. कोई इसे “पागलपन” बता रहा है, तो कोई कह रहा है “ऐसी मस्ती बहुत महंगी पड़ती है”. वहीं कुछ यूजर्स मजाक में लिख रहे हैं “इतनी बोरियत भी ठीक नहीं भाई”. कुल मिलाकर, यह मामला अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है.

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