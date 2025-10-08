आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ फोटो या वीडियो शेयर करने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां कोई भी पल भर में लाखों लोगों के दिल तक पहुंच सकता है. कभी किसी बच्चे का डांस वायरल हो जाता है तो कभी किसी का खाना बनाते वीडियो और कभी-कभी हमारे फेवरेट सेलेब्रिटी ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, क्रिकेट फील्ड से दूर टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा अपने घर पर कुछ अलग ही मूड में नजर आए. जिस वीडियो की बात हो रही है, वह पुराना है, जो अब फिर से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

इस वीडियो में रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेह और अपनी बेटी समायरा उर्फ सैमी के साथ डांस रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं. दरअसल, यह रिहर्सल रितिका के भाई की शादी के लिए हो रहा था. वीडियो साल 2023 का है, लेकिन अब फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित शर्मा बड़े ही जोश और मस्ती के साथ डांस स्टेप्स कर रहे हैं, लेकिन उनके स्टेप्स थोड़े अजीब और फनी लगते हैं. इस पर रितिका खुद अपनी हंसी रोक नहीं पातीं. वहीं, सैमी भी उनके आस-पास घूमती नजर आ रही है, जिससे पूरा माहौल और भी मजेदार बन जाता है.

Rohit Sharma, Ritika bhabhi and Sammy practicing dance at home for Ritika's brother wedding back in 2023.😂❤️ pic.twitter.com/dBmDjKaL67 — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) October 1, 2025

रितिका का रिएक्शन बना वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा

एक तरफ रोहित पूरे मन से डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं रितिका उनके स्टेप्स देखकर हंसी नहीं रोक पातीं. कई बार वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर से हंस पड़ती हैं. यह नेचुरल रिएक्शन ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि रितिका का रिएक्शन तो वीडियो का हाईलाइट है. कोई लिख रहा है कि रोहित शर्मा मैदान में जितने शांत दिखते हैं, घर पर उतने ही मस्तीखोर हैं.

सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ हो रहे कमेंट्स

वीडियो के वायरल होते ही X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग जमकर इस रिएक्शन दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे क्यूटेस्ट फैमिली मोमेंट कहा है तो कुछ ने लिखा है कि क्रिकेटर भी आम लोगों की तरह परिवार में शादी की तैयारियों का मजा लेते हैं. एक यूजर ने लिखा कि रोहित भैया, अगली बार डांस क्लास ले लेना.

