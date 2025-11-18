Video: स्कूटी पर एक साथ सवार हुए 7 युवक, जगह नहीं मिली तो एक हैंडल पर बैठा, वीडियो वायरल
Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें स्कूटी पर 7 लड़के बैठे दिखाई दे रहे है. एक लड़का स्कूटी के हैंडल पर बैठा था, जबकि बाकी पीछे ठुंसे हुए थे. देखें वायरल वीडियो.
Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. कभी सड़क पर स्टंट करते लोग सुर्खियां बटोर लेते हैं, तो कभी लापरवाही भरा कोई वीडियो लोगों को हैरान कर देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग हैरानी के साथ-साथ हंस भी रहे हैं. दरअसल, खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लड़कों ने सड़क पर ऐसा कारनामा किया, जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ गया.
सड़क पर उत्पात मचाते नज़र आए युवक
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक स्कूटी पर सात लड़के किसी तरह खुद को एडजस्ट करके सड़क पर जा रहे हैं. आगे बैठा लड़का हैंडल पर टिका हुआ है, जबकि बाकी लड़के सीट पर ठुंसे हुए नजर आते हैं. इस खतरनाक तरीके से सवारी करने के बावजूद सभी लड़के हंसते-मुस्कुराते दिखाई देते हैं, मानो उन्हें अपनी सुरक्षा की कोई चिंता ही न हो.
दोस्ती हो तो ऐसी , लड़कों के दोस्ती में अलग ही Swag 😎 🔥 होता है ! pic.twitter.com/csPMGBU9DV— Sadaf khan (@Miss_Sadaf786) November 15, 2025
उधर, सड़क पर गुजर रहे लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए. कई राहगीरों ने इसे अपनी आंखों से देखकर यकीन नहीं किया कि एक छोटी सी स्कूटी पर इतने लोग सवार हो सकते हैं. कुछ लोगों ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और लाखों लोगों तक पहुंच गया.
लड़कों की दोस्ती ऐसी ही होती है- यूजर्स बोले
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इसे खतरनाक हरकत बताते हुए कहा कि यह किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था. वहीं, कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में इसे दोस्ती की मिसाल बताते हुए कमेंट किए कि दोस्तों की दोस्ती ऐसी ही होती है, सीट हो या जगह सब एडजस्ट हो जाता है.
