स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर आए दिन कई क्यूट वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी अपने हंसी नहीं रोक पाते. इन दिनों भी एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्कूल से लौटते समय अपनी किताब नाले में बहाती नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन बता रहे हैं.

कुछ सेकंड के इस क्लिप में बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देती है. पहले वह इधर-उधर देखती है. फिर नाले के पास जाकर अपनी किताब को नाले में बहा देती है. इसके बाद खुशी-खुशी उछलते हुए वहां से चली जाती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.



छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी की किताब



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TAdventurousoul नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची स्कूल से लौट रही थी. वहीं लौटते समय वह पहले एक नाले के पास रूकती है फिर अपने बैग से किताब निकालती है और उसे नाले की जाली में डालने की कोशिश करती है. लेकिन पहले सीधे तरीके से किताब अंदर नहीं जाती है तो बच्ची अपनी किताब को फोल्ड करके नाले में डाल देती है. किताब नाले में डालने के बाद बच्ची के चेहरे पर स्माइल नजर आती है और वह उछलते-कूदते घर की ओर बढ़ जाती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक कई लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.

Problem Solved in 1 min 😂 pic.twitter.com/sAnrMxd81K — The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) February 18, 2026





सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन



यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया पेरेंट्स और टीचर्स जब पूछेंगे की बुक कहां है, तो बच्ची कहेगी कि किसी ने चुरा ली. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है कि नो नोटबुक नो होमवर्क. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि उसकी उछल-कूद को देखकर लगता है बुक में पक्का ज्यादा होमवर्क मिला था. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन है. एक और यूजर ने कमेंट किया प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई अब तो. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया यह बच्ची मुझे अपने बचपन की याद दिला रही है. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि इसकी उम्र में इसकी समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये, काश में भी अपने समय में ऐसा कर पाता.

