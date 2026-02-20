हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो

स्कूल से लौट रही छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, यूजर्स बोले- प्रॉब्लम सॉल्व; देखें वीडियो

एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्कूल से लौटते समय अपनी किताब नाले में बहाती नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन बता रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Feb 2026 12:52 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आए दिन कई क्यूट वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग भी अपने हंसी नहीं रोक पाते. इन दिनों भी एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्कूल से लौटते समय अपनी किताब नाले में बहाती नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद लोग इसे मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन बता रहे हैं.

कुछ सेकंड के इस क्लिप में बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाई देती है. पहले वह इधर-उधर देखती है. फिर नाले के पास जाकर अपनी किताब को नाले में बहा देती है. इसके बाद खुशी-खुशी उछलते हुए वहां से चली जाती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई यूजर्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

छोटी बच्ची ने नाले में बहा दी की किताब

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @TAdventurousoul नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची स्कूल से लौट रही थी. वहीं लौटते समय वह पहले एक नाले के पास रूकती है फिर अपने बैग से किताब निकालती है और उसे नाले की जाली में डालने की कोशिश करती है. लेकिन पहले सीधे तरीके से किताब अंदर नहीं जाती है तो बच्ची अपनी किताब को फोल्ड करके नाले में डाल देती है. किताब नाले में डालने के बाद बच्ची के चेहरे पर स्माइल नजर आती है और वह उछलते-कूदते घर की ओर बढ़ जाती है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक कई लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं.



सोशल मीडिया पर आए मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया पेरेंट्स और टीचर्स जब पूछेंगे की बुक कहां है, तो बच्ची कहेगी कि किसी ने चुरा ली. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है कि नो नोटबुक नो होमवर्क. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि उसकी उछल-कूद को देखकर लगता है बुक में पक्का ज्यादा होमवर्क मिला था. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि  मॉडर्न प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन है. एक और यूजर ने कमेंट किया प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई अब तो. इसके अलावा एक और यूजर ने कमेंट किया यह बच्ची मुझे अपने बचपन की याद दिला रही है. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है कि इसकी उम्र में  इसकी समस्या का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ये, काश में भी अपने समय में ऐसा कर पाता.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Feb 2026 12:52 PM (IST)
Trending News Little Girl Viral Video VIRAL VIDEO Book In Drain Clip
