Road Accident Viral Video: कभी-कभी सड़क पर एक पल की लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच की दूरी बना देती है. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ सेकंड में तीन लोगों की जिंदगी हवा में उड़ती दिखाई देती है. सड़क किनारे खड़े दो लड़के सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार आई और सब कुछ पल भर में बदल गया.

टक्कर के बाद उछलकर दूर जा गिरे युवक

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे दो युवक खड़े हैं. दोनों धीरे-धीरे दूसरी ओर जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं. तभी सामने से तेज रफ्तार में आती एक कार उन पर जोरदार टक्कर मार देती है. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं.

डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो

इतना ही नहीं, टक्कर के ठीक आगे एक बाइक सवार भी जा रहा था, जो कार की चपेट में आ गया. हादसे के बाद तीनों लोग सड़क पर बेसुध पड़े दिखाई देते हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयानक था. बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना पीछे चल रही एक दूसरी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई. उसी फुटेज को अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जो तेजी से वायरल हो गया है.

टक्कर लगते ही कार चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और घायलों की मदद करने की कोशिश की. हालांकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोई भी व्यक्ति तुरंत खड़ा नहीं हो सका. फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल सकी है कि हादसे में शामिल तीनों लोग सुरक्षित हैं या नहीं.