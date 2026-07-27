सोया चाप खा लो गाइज! फैक्टरी का वीडियो देखकर सिंकोड़ लेंगे मुंह

Soya Chaap Making Video: सोशल मीडिया की दुनिया अतरंगी और कभी-कभी डरा देने वाली चीजों से भरी पड़ी है. इन दिनों इंटरनेट पर सोया चाप को लेकर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद चाप प्रेमियों का दिल बैठ सकता है. जो सोया चाप हमें रेस्टोरेंट, ढाबों और चाट के ठेलों पर बेहद चाव से परोसी जाती है और जिसे शाकाहारी लोग मांसाहारी भोजन का बेहतरीन विकल्प मानकर खाते हैं, उसकी असल सच्चाई देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो में?

X पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सोया चाप बनाने वाली एक फैक्ट्री या कारखाने का अंदर का नजारा दिखाया गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सोया चाप को तैयार करने के दौरान साफ-सफाई और हाइजीन के नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. जिस तरीके से मैदे, सोयाबीन और अन्य सामग्रियों को मिलाकर चाप तैयार की जाती है और जमीन पर जिस माहौल में इसे गूंथा या रखा जाता है, उसे देखकर कोई भी इंसान इसे दोबारा खाना नहीं चाहेगा. इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हमारी सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है.

हम सबको सोया चाप बहुत पसंद होता है.. इसे भुन कर रोस्ट कर या सब्जी बना कर खाते है..



पर ये बनता कैसे है.. और कितनी सफाई से बनता है खुद देखिये सब.. pic.twitter.com/uKXpNSVoK6 — 😊 NiTu 😊 (@NituTiw81600052) July 26, 2026

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लोगों ने किए कमेंट्स

इस वीडियो के सामने आने के बाद से इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है. लोग इस पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और तीखा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इस विषय में कई यूजर्स का तो यहां तक कहना है कि वे अब कभी भी बाहर का सोया चाप नहीं खाएंगे. एक यूजर ने तो यह भी लिखा कि यह वीडियो देखने के बाद सोया चाप से मेरा हमेशा के लिए मोहभंग हो गया है.

इस बीच तमाम लोग फूड सेफ्टी अथॉरिटी (एफएसए) और स्थानीय प्रशासन को टैग करके ऐसी फैक्ट्रियों पर तुरंत ताला लगाने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. साथ ही लोग चिंता जता रहे हैं कि इस तरह की अस्वच्छ चीजें खाने से लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में यह भी लिखा कि अच्छा हुआ हम शाकाहारी हैं, लेकिन यह वीडियो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला.

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