इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया वीडियो धमाल मचा देता है. कभी कोई डांस से तो कभी किसी की हरकत से लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. अब ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसने पूरे इंटरनेट को हंसी से भर दिया है. इस बार मामला जिम का है. वीडियो में एक बेहद पतला-दुबला शख्स यानी “सिंगल पसली भाई” जिम में इस कदर जोश में आ जाता है कि उसे देखकर लोग बोले बिना नहीं रह पा रहे. जैसे ही जिम में “शादी में जरूर आना” फिल्म का मशहूर गाना ‘मेरा इंतकाम देखेगी’ बजता है, भाई साहब अपने सारे गम और गुस्से को एक्सरसाइज में उतारने लगते हैं.
जिम में गाना बजते ही जोर जोर से एक्सरसाइज करने लगा शख्स
वीडियो में साफ दिख रहा है कि शख्स अपने दुबले पतले शरीर के साथ जिम में बैठकर इतने जोश के साथ कसरत कर रहा है मानों दुनिया का सारा गम इसी के पास हो. अपने जीवन और धोखे का पूरा गुस्सा भाई आज ही निकालकर जाएगा. उसके चेहरे के एक्सप्रेशन्स और शरीर की भाषा इतनी अजीब है कि लोग उसके मजे लेते नहीं थक रहे हैं. जिम में शूट किए गए इस वीडियो की खासियत यही है कि शख्स के शरीर की दुबली बनावट और उसके अंदर भरे गुस्से ने सबको हंसा-हंसा कर लोटपोट कर दिया है. कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर उन्हें अपने जिम के शुरुआती दिन याद आ गए जब वो भी ऐसे ही जोश में एक्सरसाइज करते थे.
ये ब्रेकअप का दर्द है रमेश बाबू 🥺— Aditi Menon (@Aditi_Menon_123) October 28, 2025
इसे वही समझेगा जिसने प्यार किया है 🙁😎 pic.twitter.com/Fzeioy2j2Q
यूजर्स बोले, इंतकाम के चक्कर में इंतकाल मत करवा लेना
वीडियो में देखा जा सकता है कि पतला सा शख्स डम्बल उठाते हुए पूरी ताकत झोंक देता है. उसके एक्सप्रेशन इतने तीखे हैं जैसे सच में किसी से बदला लेने जा रहा हो. वो बार-बार शीशे में खुद को देखता है और जोश में झूमने लगता है. उसके शरीर की बनावट और जोश के बीच का अंतर देख लोग हैरान हैं. कुछ लोग हंसते हुए लिख रहे हैं “भाई धीरे कर वरना इंतकाम के चक्कर में इंतकाल हो जाएगा.” एक यूजर ने मजाक में लिखा “इतनी मेहनत तो बड़े-बड़े बॉडीबिल्डर भी नहीं करते.” वीडियो को @Aditi_Menon_123 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.
