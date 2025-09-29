Video: 'तू पागल प्रेमी आवारा', रामलीला में 'लक्ष्मण' के सामने नाची 'शूर्पणखा', लोगों ने जाहिर किया गुस्सा
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने बहस छेड़ दी है, जिसमें रामलीला के दौरान शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही है. लोगों ने इस वीडियो पर गुस्सा जाहिर किया है.
Social Media Viral Video: पौराणिक कथाओं को आज के समय में जीवित रखने के लिए देशभर में रामलीला को धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है और इसका उद्देश्य यह होता है कि रामलीला के माध्यम से आजकल की युवा पीढ़ी अच्छे संस्कार सीखे और उसे अपने जीवन में अपनाये, लेकिन लगता है कि आज कल रामलीला सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए की जा रही है.
सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें रामलीला के दौरान फिल्मों के अश्लील गानों पर डांस दिखाया जा रहा है, जो सीधे तौर पर पौराणिक कथाओं का अपमान करना है. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शूर्पणखा और लक्ष्मण के बीच का संवाद दिखाया गया है, लेकिन इस संवाद में शूर्पणखा फिल्मी गाने पर डांस करती नजर आ रही है, जिसे देखने के बाद लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है.
इस रामलीला में शूर्पणखा को तो सीता जी से भी ज्यादा सुंदर दिखा दिया गया है— Bhanu Nand (@BhanuNand) September 29, 2025
यह सीन रामलीला का है जिसमें लक्ष्मण और शूर्पणखा संवाद चल रहा है, ऐसा सीन में पहली बार देख रहा हूं
इस पर आप लोग क्या कहोगे? pic.twitter.com/4DVHYXeLWT
लोगों ने रामलीला को मजाक बना दिया- यूजर्स
हालांकि,ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि शूर्पणखा और लक्ष्मण के बीच संवाद चल रहा है, लेकिन शूर्पणखा बनी एक युवती फिल्मी गाने पर लक्ष्मण बने युवक के सामने डांस कर रही है.
शूर्पणखा ने गुलाबी चमकदार साड़ी पहनी हुई है और वह लक्ष्मण के सामने डांस करती नजर आ रही है, जिसे लोगों ने बिल्कुल गलत बताया है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि आजकल रामलीला को मजाक बना दिया है. रामलीला के दौरान फिल्मी गानों पर डांस करना बिल्कुल गलत है.
लोगों ने गाने पर भी कई सवाल उठाए
वीडियो को देखने के बाद लोगों ने गाने पर भी कई सवाल उठाए हैं कि इस तरह की गाने पर रामलीला में डांस कैसे हो सकता है. कई लोगों ने लिखा कि ये वीडियो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. रामलीला में ऐसे गानों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वीडियो पर लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है.
इस तरह की चीजें रामलीला जैसे धार्मिक उत्साह में नहीं होनी चाहिए. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है और साथ ही साथ लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL