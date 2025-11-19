हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: भक्ति, भावना और नृत्य... देसी अंदाज में जिम्नास्ट करती दिखी महिला, फ्लेक्सिबिलिटी देख हैरान हुए लोग

Video: भक्ति, भावना और नृत्य... देसी अंदाज में जिम्नास्ट करती दिखी महिला, फ्लेक्सिबिलिटी देख हैरान हुए लोग

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर साड़ी पहनकर जिम्नास्ट करती महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ने चक्रासन, हैंडस्टैंड, स्प्लिट और एक हाथ वाले कलाबाजी जैसे कठिन मूव्स बेहद आसानी से किए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Viral Shocking Video: जिम्नास्ट का नाम लेते ही दिमाग में टाइट कपड़ों में कसरत करते लोगों की तस्वीर उभरती है, जहां बदन की हड्डियां तक मानो रबर जैसी दिखाई देती हैं. हाथ, पैर, कमर, गर्दन सब कुछ ऐसे घूमता है कि देखने वाला भी हैरान रह जाए. लेकिन सोचिए, अगर कोई महिला ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर इस तरह के मुश्किल जिम्नास्टिक और योगासन करने लगे तो? यही है वह घटना जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है.

महिला की फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस से लोग हैरान

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर ऐसे-ऐसे जिम्नास्टिक मूव्स करती दिखाई देती है, जिन्हें करते बड़े-बड़े खिलाड़ी भी कई बार हिचकिचाते हैं. वीडियो लगभग 27 सेकंड का है, लेकिन इतने कम समय में ही महिला ने अपनी अद्भुत फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंस से लोगों को हैरान कर दिया है.

वीडियो में महिला कभी चक्रासन कर रही है तो कभी एक हाथ के बल पर कलाबाजी मारती दिखती है. कुछ ही क्षण बाद वह हैंडस्टैंड कर लेती है और फिर आराम से स्प्लिट लेग्स में बैठ जाती है. सबसे हैरानी की बात यह है कि यह सब कुछ वह बेहद सहज अंदाज में कर रही है ना चेहरे पर तनाव, ना शरीर में किसी तरह की झिझक.

लोगों ने महिला की तारीफों के बांधें पुल

अक्सर लोग मानते हैं कि जिम्नास्टिक जैसे कठिन एक्सरसाइज के लिए फिटेड कपड़ों की जरूरत होती है ताकि मूवमेंट में दिक्कत न आए, लेकिन इस महिला ने साड़ी में ही ऐसी परफॉर्मेंस देकर इस सोच को गलत साबित कर दिया. उसकी पोशाक कहीं से भी उसके मूवमेंट में बाधा नहीं बनी. सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. कई यूजर तो कह रहे हैं कि यह असली देसी पावर है तो कुछ ने लिखा कि साड़ी में इतना बैलेंस और कंट्रोल होना ही अपने आप में कमाल है.

Published at : 19 Nov 2025 11:16 AM (IST)
