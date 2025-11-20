Viral Shocking Video: भारत में इस वक्त वेडिंग सीजन चल रहा है. इंटरनेट भी वेडिंग रील्स से भर चुका है. कहीं दूल्हा-दुल्हन के इमोशनल पल नजर आते हैं तो कहीं दोस्तों की मस्ती और परिवार की खुशियां, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. यह वीडियो सिर्फ एक वेडिंग रील नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जो हर पिता और हर बेटी के रिश्ते की खूबसूरती को दिखाता है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स अपनी बेटी की संगीत सेरेमनी में ऐसा धमाकेदार डांस करते नजर आए कि पूरे सोशल मीडिया पर सनसनी बन गए.

ABCD 2 के हिट गाने पर किया ब्रेक डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाई-प्रोफाइल शादी में स्टेज पर एक पिता ऑल-ब्लैक लुक में एंट्री लेते हैं. वरुण धवन–श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 के हिट गाने बेजुबान पर वह ब्रेक डांस शुरू करते हैं और उनका हर एक मूव देखकर वहां मौजूद मेहमानों के साथ-साथ ऑनलाइन दर्शक भी दंग रह जाते हैं. उनके डांस में सिर्फ एनर्जी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए उनका प्यार, गर्व और खुशी साफ झलकती है.

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

पिता ने अपनी बेटी का दिन बना दिया- यूजर्स बोले

वीडियो के कैप्शन में भी लिखा है कि बेटी की संगीत सेरेमनी में पिता के डैशिंग डांस मूव्स. वीडियो को देखकर यूजर्स ने काफी कमेंट किए हैं. वीडियो पर आए कमेंट्स बताते हैं कि इस पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी का दिन बना दिया, बल्कि हजारों लोगों का दिल भी जीत लिया. सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि पिता हो तो ऐसे डैड गोल्स, हर बेटी खुशकिस्मत नहीं होती और इंस्पिरेशनल मोमेंट.