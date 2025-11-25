हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी में 'हैंगओवर ठीक करने' के लिए मेहमानों को दी गई IV ड्रिप, वीडियो वायरल, हुई आलोचना

Video: शादी में 'हैंगओवर ठीक करने' के लिए मेहमानों को दी गई IV ड्रिप, वीडियो वायरल, हुई आलोचना

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हैंगओवर रिलीफ के लिए मेहमानों को विटामिन-इन्फ्यूज्ड IV ड्रिप दी गई. लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Nov 2025 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Shocking Video: शादियों में अक्सर मेहमानों के लिए जूस, कॉफी और हैंगओवर मिटाने के घरेलू नुस्खे रखे जाते हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया है, जिसमें डेस्टिनेशन वेडिंग में मेहमान सोफों पर आराम से बैठे हुए हैं और उनके हाथों में विटामिन-इन्फ्यूज्ड IV ड्रिप लगी हुई है. वीडियो में दिख रहा है कि पूलसाइड के पास IV बार लगाया गया था, जहां पार्टी के बाद मेहमानों को एनर्जी बूस्ट और हैंगओवर रिलीफ के नाम पर ड्रिप दी जा रही थी.

मेहमानों ने वेडिंग में लगवाई IV ड्रिप

पूरी घटना इंस्टाग्राम पर शेयर की गई रील में कैद है, जिसमें मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा कि आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग में हैं… और नींबू पानी की जगह पूल के पास IV बार लगा है. रील के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा की बाढ़ आ गई. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मेहमान आराम से बैठकर ड्रिप ले रहे हैं और स्टाफ लाइनें लगाकर एक-एक कर IV लगा रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Skulpted™ by Kan | Skin & Hair Clinic (@skulptedbykan)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये IV ड्रिप्स विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरी होती हैं, जो हैंगओवर के बाद तुरंत ऊर्जा देने और स्किन को ग्लो देने के लिए मार्केट की जाती हैं. 19 नवंबर को यह शेयर किया गया था, जिसके बाद इस क्लिप को 6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

IV ड्रिप में स्टेराइल, सिंगल-यूज नीडल का किया गया इस्तेमाल

वीडियो पर आलोचनाओं के बढ़ने के बाद पोस्ट करने वाले अकाउंट ने सफाई भी दी. उनका कहना है कि हमारे पास पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की वैध हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है. हर IV ड्रिप ट्रेंड मेडिकल स्टाफ के जरिए लगाई जाती है और स्टेराइल, सिंगल-यूज नीडल का ही इस्तेमाल किया जाता है.

इसके बावजूद रिएक्शनों का सिलसिला जारी रहा. एक यूजर ने लिखा कि कितना भी ग्लैमराइज कर लो, ये कूल नहीं है. शरीर को नुकसान है. दूसरे ने मजाक किया कि अब अगले लेवल पर क्या ओपन सर्जरी. कई लोगों ने शरीर जोखिम और कानूनी पहलू पर भी सवाल उठाए कि ऐसा करना हेल्थ के लिए खतरनाक है किसी मेडिकल बॉडी ने इसे अप्रूव किया है. जबकि कुछ ने शादी की परंपराओं पर भी टिप्पणी की कि विवाह तो पूजा और रस्मों के लिए होते थे. यहां से शराब और अब IV ड्रिप तक कैसे पहुंच गए.

Published at : 25 Nov 2025 04:49 PM (IST)
Tags :
SocialMedia TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
इंडिया
बिहार
इंडिया
स्पोर्ट्स
इंडिया
बिहार
इंडिया
स्पोर्ट्स
