Video: कोर्ट में Yeah-Yeah बोल रही थी लड़की, जज ने लगाई फटकार, बोले- CCD में बैठी हो क्या?

Viral Shocking Video: कोर्ट में हर शब्द सोच-समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि वहां सिर्फ बातें नहीं होतीं, फैसले लिखे जाते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल है, जिसमें कोर्ट के अंदर जज और एक लड़की के बीच हुई बातचीत चर्चा में बनी हुई है. वीडियो में दिखाई देता है कि जज गंभीरता से केस सुन रहे होते हैं, लेकिन लड़की लगातार या-या बोलकर जवाब दे रही होती है. कुछ ही सेकंड में यह बात जज को इतना अखरती है कि वह सख्त हो जाते हैं और लड़की को टोकते हुए साफ कह देते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा कहा तो उनकी फाइल बंद करके वापस कर दी जाएगी.

यह कोई कैफे कॉपी डे नहीं है- जज

वीडियो के मुताबिक, जज पहले शांत रहते हुए मामले की जानकारी ले रहे थे, लेकिन लड़की हर उत्तर या, या कहते हुए देती रही. इस पर जज नाराज होकर बोले कि तुम कहां से आई हो. इंदौर से, यहां या, या बोलकर आधी हिंदी, आधी अंग्रेजी नहीं चलेगी. अगर दोबारा या कहा तो मैं तुम्हारी फाइल बंद करके तुम्हें वापस कर दूंगा. यह कोई कैफे नहीं है.

जज की सख्त प्रतिक्रिया सुनकर कोर्टरूम में कुछ पल के लिए शांति छा जाती है. ऐसा लगता है कि लड़की भी समझ जाती है इसलिए वह चुप होकर सीधा अपना जवाब देने लगती है.

यूजर्स ने कोर्टरूम को रियेलिटी शो कहा

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोग जज के समर्थन में दिखे और बोले कि कोर्ट में अनुशासन और भाषा का सम्मान होना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि लड़की नर्वस रही होगी और शायद आदत में या बार-बार बोल रही थी. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट किए और वीडियो को कोर्टरूम रियैलिटी शो जैसा बताया.