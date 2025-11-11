हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीमा हैदर ने लगाई गंगा में डुबकी! लाल ड्रेस पहन पानी उड़ाते वीडियो वायरल- यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

सीमा हैदर ने लगाई गंगा में डुबकी! लाल ड्रेस पहन पानी उड़ाते वीडियो वायरल- यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सीमा हैदर गंगा नदी में डुबकी लगाती और श्रद्धा के साथ जल अर्पण करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर शांति, विश्वास और अपनापन साफ झलकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 11 Nov 2025 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

प्यार की कोई सरहद नहीं होती, यह कहावत सीमा हैदर और सचिन की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठती है. पाकिस्तान से अपने प्रेमी के लिए भारत आई सीमा अब धीरे-धीरे भारतीय संस्कृति में पूरी तरह घुल-मिल गई है. कभी अपनी लव स्टोरी को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सीमा अब एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह है उनका आस्था से जुड़ा नया रूप. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में सीमा हैदर गंगा नदी में डुबकी लगाती और श्रद्धा के साथ जल अर्पण करती नजर आ रही हैं. उनके चेहरे पर शांति, विश्वास और अपनापन साफ झलकता है.

सीमा हैदर ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी!

वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा लाल साड़ी और पारंपरिक सिन्दूर-बिंदी के साथ पूरी भारतीय गृहिणी के रूप में नजर आ रही हैं. वो गंगा किनारे खड़ी होकर दोनों हाथों से जल उठाती हैं और श्रद्धा के साथ अर्घ्य देती हैं. उनके साथ पति सचिन और परिवार के सदस्य भी मौजूद बताए जा रहे हैं. यह दृश्य देख सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सीमा अब सिर्फ नाम की नहीं, दिल से भी ‘भारतीय’ बन चुकी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Seema Sachin (@seema____sachin10)

पाकिस्तान से अपने प्रेम की खातिर आई थी सीमा

पाकिस्तान से भारत की सरहद पार कर प्रेम की खातिर आने वाली सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही. यूपी के ग्रेटर नोएडा में बसने के बाद से सीमा कई बार चर्चा में रही हैं. कभी उनके रिश्ते को लेकर, कभी उनके बयान को लेकर, तो कभी उनके नए-नए अंदाज को लेकर. लेकिन इस बार मामला पूरी तरह अलग है. गंगा में स्नान कर उन्होंने यह दिखा दिया कि उनका भारत से रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि संस्कार और आस्था का भी है.

यूजर्स बोले, गंगा मां का आशीर्वाद बना रहे

वीडियो को Seema Sachin नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लोगो ने लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अब सीमा भारतीय संस्कृति में ढलती दिखाई दे रही है. एक और यूजर ने लिखा...गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...सीमा की बेटी काफी खूबसूरत है, गंगा मां का आशीर्वाद बना रहे.

Published at : 11 Nov 2025 09:07 PM (IST)
