हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग6 बच्चों के पापा बनकर भी खुद बच्चे बने हुए हैं...सीमा ने सचिन मीणा की लगाई क्लास- वीडियो वायरल

6 बच्चों के पापा बनकर भी खुद बच्चे बने हुए हैं...सीमा ने सचिन मीणा की लगाई क्लास- वीडियो वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सचिन मीणा, जो सीमा हैदर के दूसरे पति हैं, पूरी तल्लीनता के साथ गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं. आसपास न कोई भीड़ है और न ही कोई तामझाम.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 28 Dec 2025 03:38 PM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. कभी कोई भावुक कहानी दिल छू जाती है तो कभी कोई हल्का-फुल्का मजेदार वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के लिए ऐसा कुछ कहती नजर आ रही है कि लोग देखकर खूब मजे ले रहे हैं. यह वीडियो न किसी विवाद से जुड़ा है और न ही किसी गंभीर बयान से, बल्कि इसमें देसी अंदाज, बचपना और घरेलू मस्ती देखने को मिल रही है. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

सचिन मीणा ने खेला गुल्ली डंडा तो सीमा ने कसा तंज

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सचिन मीणा, जो सीमा हैदर के दूसरे पति हैं, पूरी तल्लीनता के साथ गिल्ली-डंडा खेल रहे हैं. आसपास न कोई भीड़ है और न ही कोई तामझाम, बस खाली प्लॉट और देसी खेल का मजा और कुछ मोहल्ले के बच्चे. इसी दौरान सीमा हैदर रील बनाते हुए कैमरे पर बोलती हैं कि सचिन अब 6 बच्चों के पापा बन गए हैं लेकिन खुद अभी भी बच्चे ही हैं. सीमा की यह बात सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स हंसने लगते हैं क्योंकि उनका अंदाज मजाकिया और चुटीला है.

 
 
 
 
 
बोली, कहां मार दी गिल्ली

वीडियो के अगले हिस्से में सचिन पूरी ताकत से गिल्ली पर शॉट मारते हैं और गिल्ली हवा में उड़ते हुए काफी दूर जा गिरती है. जैसे ही गिल्ली दूर जाकर गिरती है, सीमा तुरंत कैमरे पर बोलती हैं कि गिल्ली कहां मार दी. सीमा का यह डायलॉग और उनका रिएक्शन वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना देता है. यही पल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को seemasachin10__ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बहुत बहुत बधाई हो सीमा आपको नए बच्चे की. एक और यूजर ने लिखा...पत्नी से डांट खाने का मजा ही कुछ और है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बच्चों की तरह गुल्ली डंडा क्यों खेल रहे हो सचिन.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल

Published at : 28 Dec 2025 03:38 PM (IST)
Seema Haider TRENDING VIRAL VIDEO
