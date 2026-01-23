ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो मिलते हैं जिन्हें ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं. इनमें हमारी आंखों और दिमाग की धारणा की परीक्षा होती है. कई बार हमें इन पर भरोसा नहीं होता और लगता है जैसे हमारी आंखें हमें धोखा दे रही हों. कभी इन तस्वीरों में कोई छिपी हुई चीज ढूंढनी होती है, तो कभी लगता है तस्वीर हिल रही है जबकि असल में वो स्थिर होती है. ये पहेलियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और साथ ही मनोरंजन भी देती हैं. अब एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक छिपे हुए नंबर को खोजने की चुनौती दी गई है.

तस्वीर में छिपी है खुफिया संख्या!

यह ऑप्टिकल इल्यूजन ट्विटर हैंडल @benonwine पर शेयर किया गया था. इसमें बस एक सीधा सवाल पूछा गया है, "आप क्या देख रहे हैं?" ट्विटर पर वायरल इस ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीर में एक नंबर छिपा हुआ है. क्या आप इस नंबर को पहचान सकते हैं? यह तस्वीर 10 जुलाई को शेयर की गई थी. तब से अब तक इसे 28,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और यह गिनती लगातार बढ़ रही है. कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखी. अगर आप भी चील सी आंखें रखते हैं तो ये चुनौती आपके लिए है और वक्त केवल 10 सेकंड है. चलिए शुरू हो जाइए. असल में इस तस्वीर में जो नंबर छिपा है उसे अगर गौर से देखा जाए तो वो आसानी से दिख जाएगा. वो संख्या 2 है.

यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स बोले, सिर दर्द होने लग गया

कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखी है. कुछ ने इसे रोजमर्रा की चीजों से जोड़ा, जैसे ओवन हुड फिल्टर कवर या केबल टीवी के कनेक्टर से. कुछ ने कहा इसमें छह नुकीले तारे जैसी आकृति है. कई लोगों ने मजाक में इसे माइग्रेन और सिरदर्द की शुरुआत बताया. एक यूजर ने लिखा, "मेरे ओवन हुड फिल्टर का कवर लग रहा है" एक और ने कहा, "छह नुकीले तारे?" तीसरे ने लिखा, "ये किचन के एक्सट्रैक्टर हुड का धातु प्री-फिल्टर है. एक और यूजर ने लिखा...मेरा सिर दर्द हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद