शादी का दिन हर जोड़े के लिए खास और यादगार होता है. हर कोई चाहता है कि यह दिन खुशियों, हंसी-खुशी और प्यार से भरा हो. दोस्त और परिवार मिलकर ढेरों मिठाइयां बाँटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और हर पल को यादगार बनाते हैं. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक मामूली सा पल पूरी शादी की खुशी को पल भर में बदल देता है. ऐसा ही कुछ इस जोड़े के साथ हुआ, जिसकी शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में जो शुरू में प्यार भरा और रोमांटिक पल लग रहा था, वह अचानक पूरे हॉल में सनसनी और दहशत में बदल गया. कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था.

डांस कर रहे दूल्हे को अचानक आया गुस्सा

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन ने अपनी शादी की शाम की शुरुआत रोमांटिक अंदाज में करने के लिए दूल्हे को डांस फ्लोर पर खींचा. पहले दूल्हा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मुस्कुराते हुए साथ देने की कोशिश की. लेकिन जैसे ही दुल्हन ने उसे केंद्र में खींचा और सबकी नजरें उन पर पड़ीं, दूल्हे का अंदाज अचानक बदल गया. उसने दुल्हन का हाथ मजबूती से पकड़ा और अचानक एक तेज और अग्रेसिव सैल्सा-स्टाइल डांस करना शुरू कर दिया.

View this post on Instagram A post shared by INDIA ON INSTA (@indoninsta)

घुमाकर फेंक दी दुल्हन

दूल्हे ने उसे घुमाया, झुकाया और इतना जोर से डांस किया कि दुल्हन कई बार गिर गई. सभी मेहमान स्तब्ध रह गए और दुल्हन साफ तौर पर झटके में दिख रही थी. दुल्हन उठने की कोशिश करती रही, लेकिन दूल्हा उसे बार-बार उठाकर घुमाता रहा, जिससे वह दोबारा गिर गई. यह देख कर मेहमानों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने दूल्हे को रोकने की कोशिश की. आखिरकार, लोगों ने बीच में आकर उसे अलग किया और म्यूजिक बंद कर दिया.

यूजर्स बोले, अब कभी डांस को नहीं बोलेगी

वीडियो को indoninsta नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बारात वापस लौटाई या नहीं भाई? एक और यूजर ने लिखा...लगता है दूल्हे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब बेचारी कभी डांस करने को किसी को नहीं बोलेगी.