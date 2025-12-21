सोशल मीडिया की दुनिया में रोज हजारों वीडियो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं, सीधे मन और आत्मा तक उतर जाते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक साधू बर्फ के बीच ध्यान में लीन नजर आ रहा है. चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और तापमान ऐसा है कि आम इंसान वहां कुछ मिनट भी खड़ा न रह सके. लेकिन इसी बर्फ के बीच एक साधु न केवल शांति से बैठा है बल्कि सिर को छोड़कर पूरा शरीर बर्फ में दफ्न है.

बर्फीले पहाड़ में साधना करता दिखा साधू

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साधू का शरीर लगभग पूरी तरह बर्फ में दबा हुआ है. सिर्फ चेहरा बाहर नजर आता है. लंबी सफेद दाढ़ी, जटाएं बंधी हुई और माथे पर लाल तिलक. साधू की आंखें बंद हैं और सांस की हल्की हलचल से यह साफ महसूस होता है कि वह गहरे ध्यान में है. बर्फ लगातार गिरती नजर आ रही है, लेकिन साधू के चेहरे पर न कोई बेचैनी है और न ही ठंड से जूझने का कोई संकेत.

वीडियो को लेकर हो रहे अलग अलग दावे

वीडियो को देखने वाले लोग सबसे ज्यादा इसी बात पर हैरान हैं कि आखिर कोई इंसान इतनी ठंड में कैसे स्थिर रह सकता है. जहां आधुनिक कपड़ों और हीटर के बिना रहना मुश्किल हो जाता है, वहां यह साधू बिना किसी सुरक्षा के बर्फ में ध्यान कर रहा है. वीडियो में कोई शोर नहीं है, कोई नाटकीयता नहीं है, सिर्फ साधू और बर्फ का सन्नाटा है. यही सन्नाटा इस वीडियो को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है जिसका दावा सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं.

यूजर्स बोले, ध्यान से कुछ भी संभव है

वीडियो को @FanOfJhasiRani2 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वीडियो पूरी तरह से एआई लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...ध्यान और साधना से कुछ भी मुमकिन है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...आजकल लोग एआई का गलत इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं.

