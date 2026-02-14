हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: इस रशियन हसीना को शादी के लिए चाहिए भारतीय लड़का, वीडियो में बताई अपनी मजेदार शर्तें

Video: इस रशियन हसीना को शादी के लिए चाहिए भारतीय लड़का, वीडियो में बताई अपनी मजेदार शर्तें

वायरल क्लिप में युवती कैमरे के सामने साफ हिंदी-इंग्लिश मिक्स अंदाज में कहती है कि उसे शादी के लिए भारतीय लड़का चाहिए. वह दावा करती है कि जो भी उससे शादी करेगा, उसे 5 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 14 Feb 2026 06:50 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट यूजर्स को हैरानी में भी डाल दिया है और हंसी से लोटपोट भी कर दिया है. वीडियो में एक रशियन युवती भारतीय लड़के से शादी करने की इच्छा जाहिर करती नजर आ रही है. इतना ही नहीं, वह शादी के लिए ऐसी-ऐसी शर्तें और ऑफर गिनाती है कि सुनकर लोग कमेंट सेक्शन में टूट पड़े हैं. कोई इसे मजाक बता रहा है तो कोई इसे “ड्रीम ऑफर” कहकर अपने दोस्तों को टैग कर रहा है.

रशियन हसीना को चाहिए भारतीय लड़का

वायरल क्लिप में युवती कैमरे के सामने साफ हिंदी-इंग्लिश मिक्स अंदाज में कहती है कि उसे शादी के लिए भारतीय लड़का चाहिए. वह दावा करती है कि जो भी उससे शादी करेगा, उसे 5 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे. साथ ही एक सोने की अंगूठी, बुलेट बाइक और सोने के लिए पलंग भी दिया जाएगा. वीडियो में वह मुस्कुराते हुए कहती है कि इच्छुक लड़के कमेंट में अपना नाम और नंबर लिख दें, वह खुद कॉल करेगी, बस यहीं से सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ आ गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की ने पारंपरिक भारतीय लिबास पहना हुआ है और कैमरे के सामने खड़े होकर वो रील बनाती दिखाई दे रही है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Be Harami (@be_harami)

भारतीय परंपराओं को प्यार करती है ये गौरी मैम

इस रशियन मैम को का अंदाज एक दम देसी और भारतीय है, कहा जा रहा है कि ये लड़की भारत को पसंद करती है और अक्सर भारतीय परंपराओं को निभाती है. इस तरह की कई सारी रील इस विदेशी लड़की ने बनाई है जिन पर लाखों व्यूज हैं. अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुंवारे लड़कों नें अपना नंबर कमेंट करना शुरू कर दिया है और मानों कमेंट्स की झड़ी लग गई है.

यह भी पढ़ें: जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल

यूजर्स ने लगाई कमेंट्स की झड़ी

वीडियो को फेमस इंस्टाग्राम मीम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, बताओ कहां आना है. एक और यूजर ने लिखा...आपना नंबर दे दीजिए, हम खुद कॉल कर लेंगे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इतनी खूबसूरत लड़की से कौन शादी नहीं करना चाहेगा.

यह भी पढ़ें: तेंदुए को 'बेहोश' समझ बैठे थे लोग, वह अचानक ऐसे झपटा... होश उड़ा देगा वीडियो

Published at : 14 Feb 2026 06:50 PM (IST)
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
विश्व
'यह कोई झटका नहीं, बल्कि...', बांग्लादेश में करारी हार के बाद कट्टरपंथी जमात के मुखिया शफीकुर रहमान का पहला रिएक्शन
महाराष्ट्र
हर्षवर्धन सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की, भड़के CM फडणवीस, बोले- 'शर्म आनी चाहिए'
विश्व
पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में छात्रों ने गाया भारत का राष्ट्रगान तो भड़क गई शहबाज सरकार, चार स्टूडेंट्स को निकाला
क्रिकेट
आयरलैंड की 'विराट' जीत, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाकर 96 रनों से जीता मैच; लोर्कन टकर के बाद जोशुआ लिटिल चमके
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
विश्व
बांग्लादेश की राजनीति में वापसी कर पाएगी अवामी लीग? शेख हसीना के बारे में युवाओं की सोच ने चौंकाया
नौकरी
10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, RRB ग्रुप D में बंपर भर्ती,जानें पूरी डिटेल
ट्रेंडिंग
"रईसी हो तो ऐसी" शादी में बारातियों को चाय के साथ बांट दिए सोने के बिस्कुट, यूजर्स का घूमा माथा
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
