एडवेंचर का रोमांच कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकता है. ब्राजील में एक 21 साल की लड़की का सपना कुछ ही सेकंड में मौत में बदल गया, जब ब्रिज से कूदते वक्त एक छोटी सी लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली. जो पल एक्साइटमेंट से भरा था, वही आखिरी बन गया और अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हर किसी को झकझोर रहा है.

कैसे हुआ दर्दनाक हादसा

यह दर्दनाक घटना 13 जून को ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के लिमेरा इलाके में हुई. 21 साल की मारिया एडुआर्डा रोड्रिग्स डी फ्रेटास ब्रिज से rope jumping करने पहुंची थीं. यह एक एडवेंचर स्पोर्ट होता है जिसमें रस्सी के सहारे ऊंचाई से छलांग लगाई जाती है. लेकिन इस बार सब कुछ गलत हो गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छलांग लगाने से पहले उनकी सेफ्टी लाइफलाइन ठीक से अटैच ही नहीं की गई थी. जैसे ही उन्हें धक्का दिया गया, वह सीधे करीब 40 मीटर नीचे जा गिरीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

🚨🇧🇷 TRAGEDIA EN BRASIL: Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío olvidando por… pic.twitter.com/Mo0RDRAgvi — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) June 13, 2026

वीडियो में दिखी बड़ी लापरवाही

इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि तीन इंस्ट्रक्टर मारिया को प्लेटफॉर्म तक लेकर जाते हैं और फिर उन्हें नीचे धक्का दे देते हैं. जैसे ही वह गिरती हैं, वहां मौजूद लोगों को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है. वीडियो में आवाज आती है “rope... rope...” जिससे साफ पता चलता है कि रस्सी सही से नहीं लगी थी. यह लापरवाही अब बड़े सवाल खड़े कर रही है.

This is absolutely heartbreaking. A 21-year-old woman, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, died during a rope-jump activity at Skeleton Bridge in Limeira, São Paulo, after reports say her safety rope was not properly attached. She fell about 40 meters. This is exactly why I could… pic.twitter.com/hXszmqw5aG — Daphne (@celebriD) June 14, 2026

कौन थीं मारिया एडुआर्डा

मारिया साओ पाउलो के जांदीरा शहर में रहती थीं और फिटनेस व स्पोर्ट्स की शौकीन थीं. उन्होंने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और एक जिम में काम करती थीं. सोशल मीडिया पर वह अक्सर अपनी फिटनेस और वर्कआउट से जुड़ी पोस्ट शेयर करती थीं. हादसे से कुछ समय पहले ही उन्होंने एक पोस्ट में मजाकिया अंदाज में लिखा था, “किस पागल ने मुझे ब्रिज से कूदने की इजाजत दी?” लेकिन यही पोस्ट उनकी आखिरी बन गई.

जांच में क्या सामने आया

इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 6 लोगों से पूछताछ की गई है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. यह भी बताया जा रहा है कि मारिया अपने साथ GoPro कैमरा लेकर गई थीं ताकि इस एडवेंचर को रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन हादसे के बाद वह कैमरा नहीं मिला. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई.

यह भी पढ़ें: Viral Video : बैल आया, टक्कर मारी, 5 फीट हवा में उछला बुजुर्ग, ऑन द स्पॉट मौत का लाइव वीडियो

सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों को हिलाकर रख दिया है. यूजर्स इस हादसे को “लापरवाही से हुई हत्या” बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये हादसा नहीं, सीधी-सीधी नेग्लिजेंस है.” वहीं दूसरे ने कहा, “एडवेंचर के नाम पर लोगों की जान से खेला जा रहा है.” कई लोग ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि “एक छोटी सी गलती ने एक पूरी जिंदगी खत्म कर दी.” कुल मिलाकर, यह मामला अब गुस्से और चिंता दोनों का कारण बन गया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: डर से बड़ी होती है पेट की भूख... जिस ऊंचाई पर सूख जाता है गला, वहां रोटी की जद्दोजहद करते दिखे मजदूर