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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लाइव मैच में मिस्ट्री गर्ल ने लूटी महफिल, रातों रात बन गई इंटरनेट सेंसेशन- खूबसूरती की हो रही तारीफ

Video: लाइव मैच में मिस्ट्री गर्ल ने लूटी महफिल, रातों रात बन गई इंटरनेट सेंसेशन- खूबसूरती की हो रही तारीफ

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मैच के लाइव प्रसारण के दौरान रिकॉर्ड हुआ था. कैमरे ने जैसे ही इस दर्शक की ओर फोकस किया, उसकी मुस्कान और शांत अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कोई नहीं जानता. हाल ही में एक मिस्ट्री गर्ल ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. जी हां, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक लड़की की मुस्कान और सादगी लोगों का दिल जीत रही है. स्टेडियम में मैच के दौरान जब लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे कैमरे की नजर दर्शकों के बीच बैठी इस लड़की पर पड़ी, तो कुछ ही सेकंड की यह झलक इंटरनेट पर वायरल हो गई. बैंगनी रंग के पारंपरिक परिधान में नजर आई इस लड़की की मासूम मुस्कान और सादगी ने लोगों को इतना प्रभावित किया कि देखते ही देखते उसे सोशल मीडिया पर 'मिस्ट्री गर्ल' और 'नेचुरल ब्यूटी' कहकर शेयर किया जाने लगा.

कुछ सेकंड की झलक बनी इंटरनेट सेंसेशन

बताया जा रहा है कि यह वीडियो मैच के लाइव प्रसारण के दौरान रिकॉर्ड हुआ था. कैमरे ने जैसे ही इस दर्शक की ओर फोकस किया, उसकी मुस्कान और शांत अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जानकारी के मुताबिक यह लड़की इराक के एरबिल शहर के फ्रांसो हरीरी स्टेडियम में इराकी फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में दर्शक के रूप में मौजूद थीं. इसके बाद वीडियो की छोटी-सी क्लिप फेसबुक, एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल होने लगी. कई यूजर्स का कहना है कि बिना किसी मेकअप या दिखावे के भी उनकी सादगी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया. हालांकि, वायरल वीडियो में मौजूद इस लड़की की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसी वजह से लोग उन्हें 'मिस्ट्री गर्ल' कह रहे हैं.

हर तरफ हो रही है खूबसूरती और सादगी की चर्चा

वायरल क्लिप में लड़की कैमरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती नजर आती है. यही पल लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनकी तुलना फिल्मों की अभिनेत्रियों से की, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि उनकी नेचुरल स्माइल ही उन्हें सबसे अलग बनाती है. इंटरनेट पर लगातार इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "आजकल कैमरे भी सही लोगों को ढूंढ लेते हैं." दूसरे यूजर ने कहा, "इतनी नेचुरल स्माइल बहुत कम देखने को मिलती है." एक और यूजर ने लिखा, "कोई मेकअप नहीं, कोई दिखावा नहीं... यही असली खूबसूरती है." वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा...मैच कौन जीता पता नहीं, लेकिन इंटरनेट का दिल इस मिस्ट्री गर्ल ने जरूर जीत लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 04:24 PM (IST)
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