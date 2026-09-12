CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'बिहार में अपराधियों का...'

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है और राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है.

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता, जब किसी न किसी जिले से अपराध की खबर सामने न आए. उन्होंने हत्या, दुष्कर्म, रंगदारी और पुलिसिया ज्यादती की घटनाएं बढ़ने का दावा किया. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से अपराधी वारदात कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण मिल रहा है.

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'बिहार में अपराधियों का बोलबाला'

आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और दोषियों को सजा नहीं मिल रही है, जबकि निर्दोष और पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा. उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह विभाग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि चुनाव के दौरान क्या वे अब बिहार में ‘जंगलराज’ का मुद्दा उठाएंगे.

जहानाबाद अस्पताल की तस्वीर पर सवाल

तेजस्वी ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि राजधानी पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल में पैर के फ्रैक्चर पर प्लास्टर तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि घायल मरीज के पैर को कार्डबोर्ड से लपेटकर पटना रेफर किया जा रहा है.

'स्वास्थ्य विभाग खुद ICU में'

तेजस्वी ने दावा किया कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सुधार किए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार उन नीतियों और फैसलों को लागू नहीं कर पा रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति पर सवाल उठाते हुए तंज किया कि ‘स्वास्थ्य विभाग खुद ही ICU में है.’ उन्होंने मुख्यमंत्री पर पीड़ितों से नहीं मिलने और केवल दावे करने का भी आरोप लगाया.

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