"इसे देख कांप उठेगा कलेजा" रोड रोलर ने सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को कुचला, वीडियो देख यूजर्स की निकली चीख
Viral Video: वायरल CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर रोड रोलर काम के लिए चल रहा होता है. उसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क किनारे चलता हुआ नजर आता है.
सुबह का वक्त. संकरी सड़क. रोजमर्रा की हलचल. लोग अपने काम में व्यस्त. किसी को अंदाजा नहीं कि कुछ ही सेकंड में यहां ऐसा मंजर बनने वाला है जिसे देखने के बाद आंखें हटाना मुश्किल हो जाएगा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस CCTV फुटेज ने हर किसी को सन्न कर दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक भारी भरकम रोड रोलर धीरे-धीरे सड़क पर आगे बढ़ रहा है और उसी दौरान एक बुजुर्ग उसकी चपेट में आ जाता है. पल भर की लापरवाही, एक गलत अनुमान और फिर जो हुआ वह इतना खौफनाक है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम गए हैं. यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम, सुरक्षा और लापरवाही पर बड़ा सवाल है.
बुजुर्ग पर चढ़ा रोड रोलर
वायरल CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर रोड रोलर काम के लिए चल रहा होता है. उसी दौरान एक बुजुर्ग सड़क किनारे चलता हुआ नजर आता है. भारी मशीन की मौजूदगी के बावजूद आसपास कोई चेतावनी, बैरिकेड या सुरक्षा इंतजाम दिखाई नहीं देता. अचानक रोड रोलर बुजुर्ग के बेहद करीब पहुंच जाता है और ड्राइवर को उसकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं होता. अगले ही पल रोड रोलर बुजुर्ग को कुचल देता है. यह पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो जाता है और देखने वालों की सांसें अटक जाती हैं.
यूजर्स ने उठाए सवाल, दहल उठा दिल
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. यूजर्स इसे खुली लापरवाही बता रहे हैं. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भारी मशीन को रिहायशी इलाके या संकरी सड़क पर बिना सुरक्षा के कैसे चलाया जा सकता है. कुछ लोग ड्राइवर की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार को सीधे तौर पर दोषी ठहरा रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर मौके पर थोड़ी सी सतर्कता और सुरक्षा होती तो शायद एक बुजुर्ग की जान बच सकती थी. वीडियो को fearbunker नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.
