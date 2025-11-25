Video: मौत का पंजा! साइड से आ रही कार को बुलडोजर ने मारी जोरदार टक्कर, पलटकर दूर जा गिरी

Road Accident Viral Video: कई बार सड़क पर कुछ सेकंड में ऐसा दृश्य सामने आ जाता है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार JCB की साइड से टक्कर हो जाती है और पल भर में बड़ा हादसा हो जाता है. यह हादसा वही पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया.

ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा!

वीडियो की शुरुआत में सड़क पर ट्रैफिक सामान्य दिखाई देता है. कुछ गाड़ियां अपनी-अपनी लेन में चल रही हैं और सड़क के किनारे एक JCB भी आगे बढ़ रही होती है. तभी एक तेज चलती कार JCB के बिल्कुल बाजू से निकलने की कोशिश करती है. जैसे ही वह पास आती है और कार JCB को ओवरटेक करने की कोशिश करती है, जिससे कार का साइड JCB से छू जाता है और वहीं से हादसे की शुरुआत होती है.

वीडियो देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। JCB वाला कुछ ऐसे कर देता है जिसे देखकर आप भी हिल जाओगे 👇👇 pic.twitter.com/iiLxEZJ3AQ — Sandeep Choudhary (@ChoudhriSandy) November 23, 2025

टक्कर लगते ही कार जोर से पलटती है और सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरती है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कार पलटते-पलटते सड़क की दूसरी साइड जाकर खड़ी दूसरी कार के पास टकराती है. वहीं दुर्घटना के दबाव से JCB भी दूसरी दिशा में खिसककर मुड़ जाती है. यह पल इतना खतरनाक था कि सड़क पर मौजूद या वीडियो देखने वाला हर व्यक्ति चौंक जाए.

घटना के बाद आस-पास के लोग मदद के लिए पहुंचे

गनीमत यह रही कि घटनास्थल पर आते-जाते वाहन थोड़ी दूरी पर थे, नहीं तो हादसा और भी बड़ा हो सकता था. घटना के तुरंत बाद आस-पास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार में फंसे लोगों की मदद की. वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और लोग ऐसे ड्राइविंग स्टंट पर चिंता जता रहे हैं.