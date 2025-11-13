Cuddalore News: कभी-कभी सड़क पर एक पल की लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना में बदल जाती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में पेरुमल झील के पास का ऐसा ही एक भयानक रोड एक्सीडेंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. जहां दो बस आमने-सामने से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सड़क इतनी पतली थी कि दोनों गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकीं और इसी वजह से टक्कर हो गई.

टक्कर के बाद शीशा तोड़ सड़क पर गिरी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बस तेज रफ्तार से सड़क पर जा रही होती है. तभी सामने से एक अन्य बस आती है और दोनों के बीच जोरदार टक्कर हो जाती है. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे कुछ यात्री सीधे सड़क पर जा गिरे. वीडियो में साफ दिख रहा है कि टक्कर के बाद एक महिला सड़क पर गिर गई, लेकिन कुछ ही सेकंड में खुद को संभालते हुए मुश्किल से साइड में चली जाती है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में 25 महिलाओं समेत 30 लोग घायल हो गए हैं.

When the road narrows,drivers have to co-operate with eachother.pic.twitter.com/SO7ZdrUOrm — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) November 12, 2025

हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. बस से कई लोगों का सामान बाहर गिर गया, और कांच के टुकड़े सड़क पर बिखर गए. लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं. यह मंजर इतना डरावना था कि वीडियो देखने वाले भी सहम गए. आसपास के लोग तुरंत दौड़कर पहुंचे और घायलों की मदद करने लगे.

सड़कों पर स्पीड कंट्रोल में रखनी चाहिए-यूजर्स बोले

वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि सड़क बहुत संकरी थी, जिससे दो बड़े वाहन एक साथ नहीं निकल सकते थे. यही वजह रही कि टक्कर इतनी खतरनाक हो गई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखकर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि ऐसी सड़कों पर स्पीड कंट्रोल में रखनी चाहिए. तो किसी ने कहा कि ड्राइवर की लापरवाही यात्रियों की जान ले सकती थी. फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि यह हादसा कहां का है, लेकिन वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.