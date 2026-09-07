रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर लड़की ने लगाए जबरदस्त ठुमके- यूजर्स हुए दिवाने

सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की राजस्थानी गाने ‘रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर ऐसा जबरदस्त डांस करती दिखाई दे रही है कि देखने वालों की नजरें उसी पर टिक गईं. स्टेज पर जैसे ही गाने की धुन शुरू होती है, लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस में उतर जाती है. कभी चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन, कभी हाथों के खूबसूरत मूव्स और कभी लय के साथ घूमती उसकी ड्रेस, पूरे परफॉर्मेंस को बेहद शानदार बना देती है. लड़की ने सफेद रंग की खूबसूरत लहंगा-स्कर्ट के साथ काला ब्लाउज और लाल दुपट्टा पहना हुआ है, जिसमें उसका राजस्थानी अंदाज और भी निखरकर सामने आ रहा है. खास बात यह है कि उसके हर स्टेप में गाने की धुन साफ महसूस होती है और वह पूरे मजे के साथ परफॉर्म करती नजर आती है.

हाथों के मूव्स और एक्सप्रेशन ने लूटी महफिल

वीडियो में लड़की जिस अंदाज में हाथों को घुमाते हुए डांस करती है, वह देखने लायक है. गाने के हर बीट के साथ उसके मूव्स बदलते हैं और चेहरे के एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से नजर आते हैं. कभी वह मुस्कुराती है तो कभी अपनी आंखों और हाथों के इशारों से डांस को और खूबसूरत बना देती है. उसके डांस में एनर्जी भी है और एक अलग तरह की नजाकत भी.

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सफेद लहंगे में घूमीं तो थम गईं नजरें

परफॉर्मेंस का एक हिस्सा ऐसा भी है जब लड़की घूमते हुए अपना डांस करती दिखाई देती है. सफेद रंग का घेरदार लहंगा घूमने के साथ जिस तरह लहराता है, उससे पूरा स्टेप और भी आकर्षक नजर आता है. लाल दुपट्टे के साथ उसका लुक और डांस का तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ऐसा लगता है जैसे राजस्थानी लोकधुन और मॉडर्न स्टेज परफॉर्मेंस का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा हो.

ठुमकों में दिखा पूरा कॉन्फिडेंस

लड़की के डांस की सबसे खास बात उसका आत्मविश्वास है. वह बिना किसी झिझक के गाने की धुन पर जमकर थिरकती है. जहां जरूरत होती है वहां कमर के हल्के मूव्स और ठुमकों से गाने को फील करती है, तो वहीं अगले ही पल घूमकर स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है. उसके डांस को देखकर साफ लगता है कि वह सिर्फ स्टेप्स नहीं कर रही, बल्कि गाने को पूरी तरह महसूस करके परफॉर्म कर रही है.

साथ खड़ी डांसर्स भी देती दिखीं पूरा साथ

वीडियो में लड़की अकेली नहीं है. उसके आसपास कुछ और डांसर्स भी नजर आ रही हैं, जो उसके साथ परफॉर्म कर रही हैं. लेकिन कैमरे का फोकस जिस लड़की पर है, उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशन बाकी सबके बीच भी अलग नजर आते हैं. इसी वजह से वायरल क्लिप में सबसे ज्यादा ध्यान उसी के डांस पर जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- एक बार देखकर मन नहीं भरेगा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लड़की के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसके शानदार मूव्स की तारीफ कर रहा है तो कोई उसके एक्सप्रेशन और स्टेज कॉन्फिडेंस का फैन हो गया है. कई यूजर्स का कहना है कि ‘रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर ऐसा परफॉर्मेंस देखकर खुद ही थिरकने का मन करने लगता है. कुछ लोगों ने कहा कि लड़की ने अपने डांस से पूरा माहौल रंगीला बना दिया. कुल मिलाकर, राजस्थानी धुन पर लड़की का यह एनर्जेटिक और खूबसूरत डांस सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है.

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