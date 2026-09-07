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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरंगीलो म्हारो ढोलना’ पर लड़की ने लगाए जबरदस्त ठुमके- यूजर्स हुए दिवाने

रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर लड़की ने लगाए जबरदस्त ठुमके- यूजर्स हुए दिवाने

लड़की ने सफेद रंग की खूबसूरत लहंगा-स्कर्ट के साथ काला ब्लाउज और लाल दुपट्टा पहना हुआ है, जिसमें उसका राजस्थानी अंदाज और भी निखरकर सामने आ रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 07 Sep 2026 02:45 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की राजस्थानी गाने ‘रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर ऐसा जबरदस्त डांस करती दिखाई दे रही है कि देखने वालों की नजरें उसी पर टिक गईं. स्टेज पर जैसे ही गाने की धुन शुरू होती है, लड़की पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस में उतर जाती है. कभी चेहरे के प्यारे एक्सप्रेशन, कभी हाथों के खूबसूरत मूव्स और कभी लय के साथ घूमती उसकी ड्रेस, पूरे परफॉर्मेंस को बेहद शानदार बना देती है. लड़की ने सफेद रंग की खूबसूरत लहंगा-स्कर्ट के साथ काला ब्लाउज और लाल दुपट्टा पहना हुआ है, जिसमें उसका राजस्थानी अंदाज और भी निखरकर सामने आ रहा है. खास बात यह है कि उसके हर स्टेप में गाने की धुन साफ महसूस होती है और वह पूरे मजे के साथ परफॉर्म करती नजर आती है.

हाथों के मूव्स और एक्सप्रेशन ने लूटी महफिल

वीडियो में लड़की जिस अंदाज में हाथों को घुमाते हुए डांस करती है, वह देखने लायक है. गाने के हर बीट के साथ उसके मूव्स बदलते हैं और चेहरे के एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से नजर आते हैं. कभी वह मुस्कुराती है तो कभी अपनी आंखों और हाथों के इशारों से डांस को और खूबसूरत बना देती है. उसके डांस में एनर्जी भी है और एक अलग तरह की नजाकत भी.

 
 
 
 
 
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सफेद लहंगे में घूमीं तो थम गईं नजरें

परफॉर्मेंस का एक हिस्सा ऐसा भी है जब लड़की घूमते हुए अपना डांस करती दिखाई देती है. सफेद रंग का घेरदार लहंगा घूमने के साथ जिस तरह लहराता है, उससे पूरा स्टेप और भी आकर्षक नजर आता है. लाल दुपट्टे के साथ उसका लुक और डांस का तालमेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ऐसा लगता है जैसे राजस्थानी लोकधुन और मॉडर्न स्टेज परफॉर्मेंस का खूबसूरत मेल देखने को मिल रहा हो.

ठुमकों में दिखा पूरा कॉन्फिडेंस

लड़की के डांस की सबसे खास बात उसका आत्मविश्वास है. वह बिना किसी झिझक के गाने की धुन पर जमकर थिरकती है. जहां जरूरत होती है वहां कमर के हल्के मूव्स और ठुमकों से गाने को फील करती है, तो वहीं अगले ही पल घूमकर स्टेज पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है. उसके डांस को देखकर साफ लगता है कि वह सिर्फ स्टेप्स नहीं कर रही, बल्कि गाने को पूरी तरह महसूस करके परफॉर्म कर रही है.

साथ खड़ी डांसर्स भी देती दिखीं पूरा साथ

वीडियो में लड़की अकेली नहीं है. उसके आसपास कुछ और डांसर्स भी नजर आ रही हैं, जो उसके साथ परफॉर्म कर रही हैं. लेकिन कैमरे का फोकस जिस लड़की पर है, उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशन बाकी सबके बीच भी अलग नजर आते हैं. इसी वजह से वायरल क्लिप में सबसे ज्यादा ध्यान उसी के डांस पर जा रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- एक बार देखकर मन नहीं भरेगा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी लड़की के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उसके शानदार मूव्स की तारीफ कर रहा है तो कोई उसके एक्सप्रेशन और स्टेज कॉन्फिडेंस का फैन हो गया है. कई यूजर्स का कहना है कि ‘रंगीलो म्हारो ढोलना’ पर ऐसा परफॉर्मेंस देखकर खुद ही थिरकने का मन करने लगता है. कुछ लोगों ने कहा कि लड़की ने अपने डांस से पूरा माहौल रंगीला बना दिया. कुल मिलाकर, राजस्थानी धुन पर लड़की का यह एनर्जेटिक और खूबसूरत डांस सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 02:45 PM (IST)
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