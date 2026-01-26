हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी की रात से पहले गूंजी किलकारी, दुल्हन ने सुहागरात पर दिया बच्ची को जन्म! पूरा इंटरनेट हैरान

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Jan 2026 04:27 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. अजिमनगर थाना क्षेत्र के कुम्हरिया गांव में शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हन के मां बनने की खबर ने सभी को चौंका दिया. शादी की रस्में अभी ठीक से पूरी भी नहीं हुई थीं कि घर में बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी. यह नजारा देखकर दूल्हे के परिवार से लेकर गांव वालों तक सभी हैरान रह गए. मामला अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कुम्हारिया गांव से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला

जानकारी के मुताबिक कुम्हरिया गांव निवासी रिजवान का रिश्ता बहादुरगंज गांव की एक युवती से तय हुआ था. बताया जा रहा है कि दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे और काफी समय से उनके बीच संबंध थे. परिवारों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच मामला पुलिस तक पहुंच गया. कुछ दिन पहले युवती अजिमनगर थाना क्षेत्र की मुरसैना पुलिस चौकी पहुंची थी और शादी कराने की मांग करने लगी थी. इसके बाद पुलिस और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के तहत शादी की तारीख तय तर दी गई.

सुहागरात पर पेट में हुआ दर्द और सुबह दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म

शनिवार शाम रिजवान कुछ लोगों के साथ बहादुरगंज गांव पहुंचा. परंपरागत तरीके से शादी की सभी रस्में निभाई गईं और देर रात दुल्हन को विदा कराकर दूल्हा अपने घर ले आया. घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन रात करीब बारह बजे अचानक दुल्हन के पेट में तेज दर्द उठा. दर्द इतना ज्यादा था कि घर में अफरा तफरी मच गई. आनन फानन में एक स्थानीय महिला डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने प्राथमिक इलाज किया.

देखते ही देखते पूरे गांव में फैली खबर

इसके बाद रविवार तड़के जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. घर में अचानक नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. कुछ ही देर में साफ हो गया कि दुल्हन ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है. शादी के कुछ ही घंटों बाद मां बनने की यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. सुबह होते होते आसपास के लोग भी इस अनोखे मामले को देखने और सुनने पहुंचने लगे.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

यह घटना अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई है. लोग इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं, तो कुछ इसे हैरान करने वाला मामला बता रहे हैं. कई यूजर्स लिख रहे हैं कि शादी से पहले की कहानी अब शादी के बाद सामने आ गई. वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले को सामाजिक सोच और पारिवारिक दबाव से जोड़कर भी देख रहे हैं.

Published at : 26 Jan 2026 04:27 PM (IST)
