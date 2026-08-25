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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?

Punjab में BJP फिर बोली- 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, SAD के साथ कहां फंस रही बात?

Punjab में विधानसभा चुनाव को लेकर शिअद से अलायंस की बातचीत के दावे के बीच एक बयान आया है कि BJP सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. आखिर पेंच कहां फंसा है? जानें यहां-

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए एक ओर जहां चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच अलायंस हो सकता है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने कहा है कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.

पटियाला में पहली जोनल मीटिंग को संबोधित करते हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष ने कहा, 'पंजाब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है और बीजेपी इस बदलाव को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है. आने वाले विधानसभा चुनावों में, बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करके राज्य में अपनी सरकार बनाएगी.'

बी.एल. संतोष पंजाब के अलग-अलग इलाकों में बीजेपी नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ जोनल मीटिंग करके संगठन की गतिविधियों और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. इन मीटिंग्स में खास तौर पर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा.

पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच साल 1996 से साल 2020 तक अलायंस रहा. 24 साल के इस गठबंधन में बीजेपी और शिअद ने साथ में 6-6 विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़े. इन सभी चुनावों में सीटों का बंटवारा 94-23 के आधार पर होता था. यानी 94 सीटें शिअद और 23 सीटें बीजेपी.

पंजाब विधानसभा और लोकसभा में क्या रहे परिणाम?

6 विधानसभा चुनावों में से 2002 और 2017 में अलायंस को हार का सामना करना पड़ा. वहीं सन्, 1997, 2007 और 2012 में गठबंधन ने जीत हासिल की. हर बार सीएम शिअद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे दिवंगत सुखबीर सिंह बादल रहे.

विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 1997 में SAD ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 पर जीत दर्ज की . BJP ने 18 सीटें जीतीं . गठबंधन के खाते में कुल 93 सीटें आईं . साल 2007 में SAD ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 49 सीटों पर सफलता हासिल की . BJP ने 19 पर जीत दर्ज की . दोनों दलों के खाते में 68 सीटें आईं . साल 2012 में SAD ने 94 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 56 सीटें जीतीं . BJP ने 12 सीटों पर जीत हासिल की . गठबंधन ने 68 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार सरकार बनाई .

लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 1999 में SAD ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 2 पर जीत मिली. BJP ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट अपने नाम की. साल 2004 में SAD ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 पर जीत दर्ज की. वहीं, BJP ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 सीटें जीतीं. साल 2009 में SAD ने 10 सीटों पर किस्मत आजमाई और 4 सीटों पर जीत हासिल की. BJP ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती. साल 2014 में SAD ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 4 सीटें जीतीं. BJP ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उसे 2 सीटों पर सफलता मिली. साल 2019 में SAD ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत दर्ज की. BJP ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 2 सीटें अपने नाम कीं.

अब सवाल यह उठ रहा है कि एक ओर हरसिमरत कौर ने बीते दिनों एक सभा में संकेत दिए थे कि अलायंस हो सकता है वहीं अब बीएल संतोष के इस बयान से फिर बात उठ रही है क्या साल 2022 की तरह बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी?

अलायंस की संभावनाओं पर क्या है सियासी रिएक्शन?

उधर, शिअद और बीजेपी के अलायंस को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आईं हैं.  पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस के बढ़ते दखल के चलते, शिअद और बीजेपी अलायंस कर सकते हैं. वहीं आप का कहना है कि बीजेपी और शिअद के पास नेता नहीं बचे हैं इसलिए वह एक दूसरे की बैशाखी बनकर मैदान में उतरेंगे. 

जानकारों की मानें तो बीजेपी इस चुनाव में 94-23 वाले फॉर्मलूे को तोड़ना चाहती है. वह भले ही पंजाब में शिअद को बड़ा भाई मानकर उसके साथ चले लेकिन वह सीटों के बंटवारे के 30 साल पुराने फॉर्मूले की जगह नए समीकरण बनाने की जुगत में है.

ऐसे में यह देखना होगा कि आगामी चुनावों से पहले शिअद और बीजेपी के बीच अलायंस होगा या दोनों ही दल अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Aug 2026 12:34 PM (IST)
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Sad BJP Punjab News Punjab Election 2027
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