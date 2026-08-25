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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज

जिंदा हैं मुज्तबा खामेनेई, ईरान ने पहली बार सुनाई आवाज

ईरान ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में पहली बार उनकी आवाज सुनने को मिली है. इस वीडियो में कोई तारीख नहीं दी गई है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Aug 2026 11:32 AM (IST)
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ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के जिंदा होने की पहेली सुलझ गई है. अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान मुज्तबा खामेनेई घायल हो गए थे. ईरान का कहना है कि खामेनेई जिंदा हैं लेकिन अमेरिका हमेशा से उनसे सबूत मांग रहा है. अब ईरान ने मुज्तबा खामेनेई का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो पहली है जिसमें मुज्तबा खामेनेई बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

गंभीर रूप से घायल हैं
वीडियो में 56 साल को मुज्तबा एक स्टूडेंट के अपनी थीसीस को सुनते हुए नजर आ रहे हैं. वो स्टूडेंट के काम पर अपनी राय दे रहे हैं. वीडियो में मुज्तबा खामेनेई की आवाज साफ नजर आ रही है. ये वीडियो ऐसे समय में जारी की गई है जब उनकी सेहत को लेकर अटकलें चल रही हैं. अमेरिका और इजरायल के ज्वाइंट ऑपरेशन में वो गंभीर घायल हो गए थे.  इन हमलों में उनके पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत होने की भी खबर है.

लोगों ने उठाए सवाल
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो में खामेनेई स्टूडेंट्स को ईरानी शासन के बताए गए इस्लामिक सिक्योरिटी मॉडल के बारे में समझाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया है. इस पर कोई तारीख नजर नहीं आ रही है.

वीडियो में मुज्तबा बहुत ही सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं. ऐसे में उनकी स्थिति को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही हैं. कुछ लोगों का लग रहा है कि ये किसी पुराने समय का रिकॉर्ड किया हुआ है.

ये भी पढ़ें: राम रहीम जेल से आया बाहर तो भड़की कांग्रेस, 'मगरमच्छ के आंसू बहा ले...'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 25 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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