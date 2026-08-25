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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'पुरानी मानसिकता...', जायसवाल फाइट कंट्रोवर्सी पर क्या बोल गए आकाश चोपड़ा

'पुरानी मानसिकता...', जायसवाल फाइट कंट्रोवर्सी पर क्या बोल गए आकाश चोपड़ा

Aakash Chopra on Yashasvi Jaiswal Altercation: यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो की भिड़ंत पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने हर्षा भोगले के नजरिए पर भी बात की.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Aug 2026 12:26 PM (IST)
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यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो के बीच भिड़ंत का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है. कोलंबो टेस्ट के पहले दिन आउट होने के बाद जायसवाल, असिता फर्नांडो से जा भिड़े थे. इस घटना पर खूब चर्चा और बवाल मच चुका है. यहां तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले की बातों का खुद जायसवाल भी जवाब दे चुके हैं. अब आकाश चोपड़ा ने इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है.

दरअसल क्रिकेट एक्सपर्ट हर्षा भोगले ने जायसवाल-असिता भिड़ंत पर प्रतिक्रिया देकर कहा था कि जायसवाल को बिना कुछ कहे वापस लौट जाना चाहिए था. मगर उनके इस आकलन से जायसवाल निराश दिखे और उन्होंने सोशल मीडिया पर सबके सामने इसका जवाब देकर कहा कि जब किसी को पता ना हो कि मैदान पर क्या हुआ था, ऐसे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचना सही नहीं है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हर्षा भोगले क्रिकेट को लेकर पुरानी सोच रखते हैं. उन्हें लगा कि यशस्वी जायसवाल, असिता फर्नांडो के बहुत करीब चले गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वापस चले जाना ही सही फैसला होता. मगर जायसवाल ने जवाब देना उचित समझा."

आकाश चोपड़ा ने यहां एक और सवाल खड़ा कर दिया कि जायसवाल का प्रतिक्रिया देना सही था या हर्षा भोगले की पुरानी फिलॉसफी. क्या अपनी जगह वे दोनों सही हो सकते हैं? चोपड़ा ने कहा कि आए दिन क्रिकेट मैदान पर बहस के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जायसवाल का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्हें चैलेंज लेना और जवाब देना पसंद है.

नई पीढ़ी अलग है

उन्होंने अपनी बाट जारी रखते हुए कहा कि आज की नई पीढ़ी अलग है, जिसको तुरंत जवाब देना पसंद है. आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि इस हरकत के बाद यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर करना भी समाधान नहीं होगा, क्योंकि आज का युवा अलग तरह से सोचता है, जो जवाब देने में हिचकता नहीं है. हालांकि उन्होंने हर्षा भोगले को भी उनकी जगह सही बताया.

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मैच फीस में 25 प्रतिशत कटौती

खैर ICC ने मैदान पर गलत व्यवहार के लिए यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो को सजा सुनाई और उनकी मैच फीस में 25 प्रतिशत की कटौती की है और दोनों खिलाड़ियों को एक-एक डिमेरिट पॉइंट भी थमाया गया है. बताते चलें कि पिछले 24 महीने के समय में यह पहली बार है जब जायसवाल और फर्नांडो ने किसी नियम का उल्लंघन किया है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Aug 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Aakash Chopra Asitha Fernando YASHASVI JAISWAL
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