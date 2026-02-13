Video: चेज, पैनिक और डेथ! पुलिस को पीछे देख संदिग्ध ने खोया आपा, बिल्डिंग से नीचे गिरा, हुई मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे में उस समय तबाही मच गई, जब एक शातिर अपराधी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम के सामने हालात अचानक बेकाबू हो गए. गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में आरोपी ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने पूरी कार्रवाई को फिल्मी मोड़ दे दिया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है.

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि पुलिस से बचने के लिए आरोपी जोखिम भरा कदम उठाता है. वह बिना किसी सुरक्षा के वह इमारत पर चढ़ा जाता है. पुलिसकर्मी भी उसे पकड़ने के इरादे से बालकनी और खिड़की के सहारे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं. माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और आसपास मौजूद लोग भी इस घटना को देखकर सन्न रह जाते हैं.

Sad chase in Pune ends badly — suspect falls from tall building and d!es right away.

pic.twitter.com/kp8GpUaeRP — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 12, 2026

बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर आरोपी घबरा जाता है और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता है. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और बिना खुद को संभाले वह इमारत की उंचाई से नीचे गिर जाता है. गिरते ही उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है. यह नाजरा बेहद दर्दनाक है और वीडियो देखने वालों लोगों को अंदर तक झकझोर देता है.

सवालों के घेरे में कार्रवाई का तरीका

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरोपी को पकड़ने के लिए अपनाया गया तरीका सही था? कुछ यूजर्स का कहना है कि चाहे व्यक्ति पर किसी भी तरह का आरोप क्यों न हो, उसे जीवित पकड़ने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए. “हर इंसान को जीने का अधिकार है.”

जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई

फिलहाल इस घटना को लेकर आधिकारिक बयान और विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है. वीडियो में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी पर कौन से आरोप थे और पुलिस किस आधार पर उसका पीछा कर रही थी. घटना की न्यायसंगत जांच के बाद ही तय होगा कि इस दुखद अंत की सबसे बड़ी गलती किसकी थी.