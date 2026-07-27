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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'कोई हमें भी छेड़ दो' बनारस में लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में महिला गिरफ्तार- यूजर्स ने ली मौज

'कोई हमें भी छेड़ दो' बनारस में लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में महिला गिरफ्तार- यूजर्स ने ली मौज

वाराणसी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वायड ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो आते जाते पुरुषों के साथ छेड़छाड़ करती थीं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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देश में आए दिन छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं. आमतौर पर होता ये है लगभग सभी मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़के ने लड़की को छेड़ा होता है. लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से जो मामला सामने आया है उसने लोगों के होश तो उड़ाए ही हैं, साथ में इंटरनेट यूजर्स की मौज भी कर दी है. दरअसल, वाराणसी के एंटी रोमियो टीम ने लड़कों को छेड़ने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए.

पुरुषों को छेड़ती थी महिलाएं

दरअसल, वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने लोगों की शिकायत पर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. महिलाओं पर आरोप है कि ये आने जाने वाले पुरुषों के साथ छेड़छाड़ करती थीं, जिसके बाद राहगीरों ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि "दोनों महिलाएं राह में आने जाने वाले पुरुषों को अश्लील इशारे करती और उन्हें परेशान करते हुए छेड़ती थी."  ये सब कई दिनों से चल रहा था, आखिरकार राहगीरों ने तंग आकर महिलाओं की शिकायत थाने में कर दी, जिसके बाद प्रदेश की एंटी रोमियो टीम ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद वहां से गुजरने वाले राहगीर राहत की सांस ले रहे हैं.

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यूजर्स बोले, कोई हमें भी छेड़ दो

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला सामने आया लोगों ने मौज लेना शुरू कर दी. कोई इसे UNO रिवर्स बता रहा है तो कोई इसे अप्राकृतिक कृत्य बता रहा है. वहीं कई लोग इसे मजाक में लेते हुए महिलाओं से छिड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओह भाई...ये तो UNO रिवर्स हो गया. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसी महिलाओं की वजह से हम पुरुष अकेले निकलने से डरते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे कोई हमें भी छेड़ लो, हम तो कब से इंतजार में हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 02:20 PM (IST)
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