'कोई हमें भी छेड़ दो' बनारस में लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में महिला गिरफ्तार- यूजर्स ने ली मौज
वाराणसी पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वायड ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो आते जाते पुरुषों के साथ छेड़छाड़ करती थीं. जिसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.
देश में आए दिन छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं. आमतौर पर होता ये है लगभग सभी मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़के ने लड़की को छेड़ा होता है. लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से जो मामला सामने आया है उसने लोगों के होश तो उड़ाए ही हैं, साथ में इंटरनेट यूजर्स की मौज भी कर दी है. दरअसल, वाराणसी के एंटी रोमियो टीम ने लड़कों को छेड़ने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए.
पुरुषों को छेड़ती थी महिलाएं
दरअसल, वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने लोगों की शिकायत पर दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. महिलाओं पर आरोप है कि ये आने जाने वाले पुरुषों के साथ छेड़छाड़ करती थीं, जिसके बाद राहगीरों ने थाने में तहरीर दी और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि "दोनों महिलाएं राह में आने जाने वाले पुरुषों को अश्लील इशारे करती और उन्हें परेशान करते हुए छेड़ती थी." ये सब कई दिनों से चल रहा था, आखिरकार राहगीरों ने तंग आकर महिलाओं की शिकायत थाने में कर दी, जिसके बाद प्रदेश की एंटी रोमियो टीम ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद वहां से गुजरने वाले राहगीर राहत की सांस ले रहे हैं.
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यूजर्स बोले, कोई हमें भी छेड़ दो
सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला सामने आया लोगों ने मौज लेना शुरू कर दी. कोई इसे UNO रिवर्स बता रहा है तो कोई इसे अप्राकृतिक कृत्य बता रहा है. वहीं कई लोग इसे मजाक में लेते हुए महिलाओं से छिड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ओह भाई...ये तो UNO रिवर्स हो गया. एक और यूजर ने लिखा...इन जैसी महिलाओं की वजह से हम पुरुष अकेले निकलने से डरते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे कोई हमें भी छेड़ लो, हम तो कब से इंतजार में हैं.
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