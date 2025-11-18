ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां! वीडियो देख यूजर्स का घूमा माथा, बोले सोचा नहीं था
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छतों पर रखी जाने वाली प्लास्टिक की टंकियों की मेकिंग दिखाई गई है. जिसे देखकर पहले तो आपको आंखों पर यकीन नहीं आएगा.
छतों पर रखी पानी की बड़ी बड़ी टंकियां तो आपने खूब देखी होगी. बड़ा सा आकार लेकिन वजन कोई खास नहीं. क्या आपने कभी सोचा है कि इनके पीछे का विज्ञान क्या है और इन्हें कैसे इतना बड़ा आकार दे दिया जाता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें छतों पर रखने वाली बड़ी बड़ी प्लास्टिक की टंकियों की मेकिंग दिखाई गई है. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक पाउडर को बड़ी सी टंकी का रूप दे दिया जाता है. जी हां, वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा.
ऐसे बनाई जाती है छतों पर रखी पानी की टंकियां!
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें छतों पर रखी जाने वाली प्लास्टिक की टंकियों की मेकिंग दिखाई गई है. वीडियो में दिखाया गया है कि पहले काम करने वाले लोग ढेर सारे नीले पाउडर को एक बड़े से टंकी के शेप वाले सांचे में डालते हैं जिसके बाद उस सांचे को ऊपर उठाकर आग की गर्मी में रखकर घुमाया जाता है. आग की गर्मी से अंदर रखा पाउडर सांचे का शेप ले लेता है जिसके बाद वो एक प्रोपर टंकी बनकर बाहर आ जाती है.
बारिक पाउडर से बना डाली पूरी पानी की टंकी
वीडियो में आगे दिखता है कि सांचे को कुछ देर गर्मी देने के बाद उसे जब खोला जाता है तो उसमें से एक पानी की टंकी बनकर बाहर आती है जो उस वक्त काफी मुलायम होती है जिसे ठंडा करने के लिए बाकी टंकियों के साथ एक खुले मैदान में रख दिया जाता है. वीडियो देखने के बाद अब यूजर्स का भी माथा घूमा हुआ है और हर कोई यही कह रहा है कि "भाई इतना आसान था हमने तो सोचा भी नहीं था."
यूजर्स को नहीं आया यकीन
वीडियो को productsmaking नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतना आसान था कभी सोचा नहीं था. एक और यूजर ने लिखा...हर बड़ी चीज पहले मुश्किल लगती है लेकिन असल में होती काफी आसान है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पाउडर से टंकी बना डाली, गजब के कारीगर हैं.
