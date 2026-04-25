हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'

AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'

Punab Politics: भगवंत मान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर तंज कसते हुए सांसदों की तुलना 'अदरक, लहसुन, जीरा जैसी चीजों से की है और कहा है कि ये मिलकर सब्जी तो अच्छी बना सकते हैं

By : सचिन कुमार | Updated at : 25 Apr 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर तंज कसते हुए सांसदों की तुलना 'अदरक, लहसुन, जीरा जैसी चीजों से की है और कहा है कि ये मिलकर सब्जी तो अच्छी बना सकते हैं लेकिन इनकी खुद की सब्जी अच्छी नहीं बनती है.   उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें  मिलकर सब्जी को अच्छा बना देती हैं मगर इनकी खुद को सब्जी नहीं बन सकती.' 

वर्तमान में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है.  शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी. AAP से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो गए. 

मान ने सातों सांसदों को बताया गद्दार

राघव चड्ढा के अलावा स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी  ने भी AAP का साथ छोड़ दिया. इस तरह AAP के करीब दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों के जाने से पार्टी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इन सांसदों के दल-बदल पर भगवंत मान ने शुक्रवार को भी लपेटे में लिया था. उन्होंने इन सातों सांसदों को पंजाब का गद्दार कहा था और बीजेपी पर तिकड़मबाजी का आरोप लगाया था.  

उन्होंने कहा था कि जो सात सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे देशद्रोही हैं. उन्हें बीजेपी में भी कुछ नहीं मिलेगा. बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के काम से परेशान है इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पंजाबी विश्वासघात को कभी नहीं भूलते. पंजाब की पवित्र धरती से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जनता ही हमारी असली ताकत है. जनता पंजाब के गद्दारों को जरूर सबक सिखाएगी. इस तरह की राजनीति से पंजाब नहीं जीता जा सकता.'

Input By : महिमा पांडेय
Published at : 25 Apr 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
पंजाब
पटियाला: 18 महीने बाद 400 फुट ऊंचे टावर से उतरे गुरजीत सिंह खालसा, बोले- 'जीत हासिल कर ली'
पटियाला: 18 महीने बाद 400 फुट ऊंचे टावर से उतरे गुरजीत सिंह खालसा, बोले- 'जीत हासिल कर ली'
पंजाब
पंजाब से ‘आप’ का किला हिला, 6 राज्यसभा सांसद के BJP में जाने से कैसे बदले सियासी समीकरण?
पंजाब से ‘आप’ का किला हिला, 6 राज्यसभा सांसद के BJP में जाने से कैसे बदले सियासी समीकरण?
पंजाब
राघव चड्ढा सहित AAP छोड़ने वाले सांसदों पर CM भगवंत मान बोले, 'उन्हें BJP में भी...'
राघव चड्ढा सहित AAP छोड़ने वाले सांसदों पर CM मान बोले, 'उन्हें BJP में भी कुछ नहीं मिलेगा'
Advertisement

वीडियोज

Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Fuel Crisis: पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
पाकिस्तान में फिर फूटा महंगाई का बम, ईरान जंग के बीच शहबाज सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या हैं ताजा रेट
महाराष्ट्र
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
राघव चड्ढा पर जमकर बरसे संजय राउत, किसे बताया 'बेशर्म' और किसे 'बकासुर'
इंडिया
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी तो आया कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन, अरविंद केजरीवाल पर क्या बोले?
आईपीएल 2026
Watch: विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
विराट कोहली ने लगाया छक्का तो स्टैंड्स में डांस करने लगी अनुष्का शर्मा, यहां देखें वीडियो
बॉलीवुड
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
फेंटी ब्यूटी लॉन्च में छाईं पॉप स्टार रिहाना, जाह्नवी कपूर का भी दिखा ग्लैमरस अंदाज, देखें फोटोज
विश्व
'ईरान और अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
'ईरान-अमेरिका के बीच नहीं होगी कोई सीधी बातचीत', पाकिस्तान में वार्ता से पहले तेहरान की दो टूक
पंजाब
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'
टेक्नोलॉजी
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
लैपटॉप को स्टिकर लगाकर सजाने वाले सुन लें, यह गलती कर दी तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
Embed widget