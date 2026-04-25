AAP छोड़ BJP में शामिल 7 सांसदों पर भगवंत मान का तंज, कहा- अदरक, लहसुन, जीरा....'

राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के सात सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तंज कसा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर तंज कसते हुए सांसदों की तुलना 'अदरक, लहसुन, जीरा जैसी चीजों से की है और कहा है कि ये मिलकर सब्जी तो अच्छी बना सकते हैं लेकिन इनकी खुद की सब्जी अच्छी नहीं बनती है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 'अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को अच्छा बना देती हैं मगर इनकी खुद को सब्जी नहीं बन सकती.'

वर्तमान में आम आदमी पार्टी (AAP) के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है. शुक्रवार (24 अप्रैल 2026) को पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी. AAP से इस्तीफा देने के बाद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक बीजेपी में शामिल हो गए.

मान ने सातों सांसदों को बताया गद्दार

राघव चड्ढा के अलावा स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता और विक्रम साहनी ने भी AAP का साथ छोड़ दिया. इस तरह AAP के करीब दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों के जाने से पार्टी के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इन सांसदों के दल-बदल पर भगवंत मान ने शुक्रवार को भी लपेटे में लिया था. उन्होंने इन सातों सांसदों को पंजाब का गद्दार कहा था और बीजेपी पर तिकड़मबाजी का आरोप लगाया था.

उन्होंने कहा था कि जो सात सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वे पंजाब का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वे देशद्रोही हैं. उन्हें बीजेपी में भी कुछ नहीं मिलेगा. बीजेपी पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के काम से परेशान है इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है.' इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पंजाबी विश्वासघात को कभी नहीं भूलते. पंजाब की पवित्र धरती से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है और जनता ही हमारी असली ताकत है. जनता पंजाब के गद्दारों को जरूर सबक सिखाएगी. इस तरह की राजनीति से पंजाब नहीं जीता जा सकता.'