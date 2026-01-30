पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय को सड़क पर मिली क्लासमेट, वीडियो बना उड़ाने लगी मजाक; भड़के यूजर्स 

सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. फिलहाल एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसने लोगों को भावुक कर दिया है. वायरल हो रहे वीडियो में एक पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय सड़क पर अपनी पुरानी क्लासमेट से मिलता है, लेकिन यह मुलाकात दोस्ती या अपनापन नहीं, बल्कि मजाक और तंज में बदल जाती है.

वीडियो में दिखाई देता है कि लड़की का स्कूल का दोस्त पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय होता है, जिसका वह लड़की सालों बाद मिलने पर काम को लेकर मजाक बनाती है. लड़की इस मुलाकात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, जिसके बाद यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा है.

पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय का मजाक बनाने लगी उसकी क्लासमेट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाम के अकाउंट्स से वायरल हो रहे क्लिप में देखा जा सकता है कि पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय बहुत सादगी से अपनी स्कूल की दोस्त से बात कर रहा है. वहीं उसकी क्लासमेट उसके काम को लेकर मजाक उड़ाती नजर आती है. इस वीडियो में लड़का मुस्कुराता जरूर दिखाई देता है लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है. वहीं इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ही कैप्शन में भी लिखा था, उसकी आंखों में दर्द है...ऐसा कभी मत करना, वो अभी भी अपनी जिंदगी में कुछ कर रहा है, उसने हार नहीं मानी है... हिम्मत रखो भाई. वीडियो में डिलीवरी ब्वॉय पूरी तरह सभ्य और सम्मानजनक व्यवहार करता दिखता है, जबकि लड़की सामने से उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुभ गई और कमेंट सेक्शन में लोग कई तरह के कमेंट करने लगते हैं. वहीं इस वीडियो पर अब तक 730.9K व्यूज और हजारों लाइक्स आ चुके हैं.

Pain in his eyes… mfs, don't ever do this. He's still doing something with his life, he hasn't lost...stay strong bro❤️ pic.twitter.com/jwN7rzGsOM — Wellu (@Wellutwt) January 29, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ही कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. इस वीडियो को देखकर एक यूजर लिखता है उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है, ऐसा कभी मत करना. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कम से कम वह अपनी जिंदगी में कुछ तो कर रहा है, शर्म आनी चाहिए. एक और यूजर ने कमेंट किया उसकी स्माइल के पीछे छिपा दर्द... सिर्फ मर्द ही इसे समझ सकता है. वहीं कई लोगों ने डिलीवरी ब्वॉय की तारीफ करते हुए कहा, उसकी शालीनता दे दिल जीत लिया. इसके अलावा कुछ यूजर्स ने उम्मीद जताई कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है इतनी छोटी सोच वाली दोस्त... खैर, बचपन की दोस्त है सब माफ है.

